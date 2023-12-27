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Tesla Üretim Makinesi Bir Mühendisi Yaraladı - Son Dakika
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Tesla Üretim Makinesi Bir Mühendisi Yaraladı

Tesla'nın üretim makinesi, bir mühendise saldırarak yaralanmasına neden oldu. Olayın insansı robotla ilgisi olmadığı, robotun sadece araba parçalarını taşımak için tasarlandığı belirtildi. Yaşanan olay, otomatik robotların insan hayatı için oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Tesla Üretim Makinesi Bir Mühendisi Yaraladı
27.12.2023 - 22:27,
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Teknoloji dünyasının en fenomen insanlarından birisi olan Elon Musk, yapay zeka ürünlerine oldukça önem veriyor. Öyle ki Musk, şirketlerinde bile birçok yapay zeka ürünü kullanıyor. Daha önce de birçok sorunla adı duyulan Tesla, bugün bir yenisini daha ekledi.

Tesla üretim makinesi, bir mühendisi yaraladı

Tesla, 2022 AI günü etkinliğinde Optimus projesini tanıtmıştı. İnsan hayatına yardımcı olması beklenen robotun bilim-kurgu filmlerindeki gibi dünyayı ele geçirmesinden korkulmuyor değil. Bugün ortaya çıkan ve birçok önemli kaynak tarafından paylaşılan "Tesla robotu insana saldırdı" haberinin sanıldığı gibi Optimus insansı robotu ile bir alakası yok.

Gece saatlerinde Daily Mail gazetesinde ilginç bir haber yayınlandı. Bir Tesla mühendisi, şirketin Austin yakınlarındaki Giga Texas fabrikasında kötü bir olay yaşadı. Habere göre Tesla üretim robotu, bir anda yanındaki mühendise saldırdı.

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Birçok kaynak tarafından insansı robot gibi paylaşılsa da olayı gerçekleştiren araç, Tesla arabası üretiminin bir parçası. Özetle anlatmak gerekirse robot, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir makine. Sorunun yazılımsal bir anlık hatadan gerçekleştiği düşünülüyor. Yine de durum, iş yerlerindeki otomatik robotların insan hayatı için oluşturduğu risklere bir örnek teşkil ediyor.

Tesla Üretim Makinesi Bir Mühendisi Yaraladı

Yaralanma vakasına gelecek olursak Tesla üretim robotu, bir anlık hatayla çalışana karşı saldırıya geçti. Robot, çalışanın sırtında ve kolunda yaralar oluşturdu. Kaza sırasında mühendis, dalgınlıkla robot çalışma alanına mı girdi, yoksa robot bir anda arıza verip çalışanı mı algıladı? Bu konu hakkında net bir detay bulunmuyor.

Öte yandan olayda iki tane de görgü tanığı bulunuyor. Acil kapatma düğmesiyle üretim robotu kapatıldıktan sonra kazanın mağduru mühendisin sol kolunda kanayan bir yara oluştuğu gözlemlendi. Bu olay, DailyMail.com tarafından incelenen 2021 yaralanma raporunda ortaya çıktı.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Tesla Üretim Makinesi Bir Mühendisi Yaraladı - Son Dakika


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