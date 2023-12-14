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Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağırıyor - Son Dakika
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Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağırıyor

Tesla, sürücü destek sistemindeki sorunlar nedeniyle 2 milyondan fazla aracını geri çağıracağını açıkladı. ABD'nin otopilot sisteminin yetersiz olduğunu tespit etmesi üzerine alınan bu kararla birlikte, araçlar yazılım güncellemesi ile düzeltilecek.

Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağırıyor
14.12.2023 - 09:13,
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Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağıran şirketler kervanına katıldı. Tesla'dan gelen son açıklamada, sürücü destek sistemindeki bazı sorunlardan dolayı 2 milyondan fazla modelin geri çağrılacağı dile getirdi. Bu karar, ABD'nin otopilot sisteminin yetersiz olduğunu tespit etmesinin ardından geldi.

ABD, Tesla otopilot sisteminde açıklar buldu

Geri çağırmanın bir parçası olarak Tesla, 2 milyondan fazla aracı düzeltmek zorunda kalacak. Ancak bu süreç, Tesla bayilerini giderek yürütülmeyecek. 2012'den bu yana üretilen ve otopilota sahip olan modellerin, yazılım güncellemesi yoluyla düzeltileceği ifade edildi.

Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağırıyor

Otomobil devinin açıklamasına göre, güncelleme kapsamında görsel uyarılarla otonom sürüş sırasında şoförün katılımı artırılacak. Ayrıca otopilotun önemli özelliklerinden biri olan Autosteer varsayılan olarak etkinleştirilecek.

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Yeni güncellemeyle birlikte, otopilot sadece "yardımcı bir sürüş desteği" olarak kullanılacak. Yani direksiyon başındaki sürücülerin dikkatini yola vermesi ve otopilotun insanların yerini almaması amaçlanacak.

ABD'de yaşanan geri çağırmanın, ülkemizdeki modleleri etkilemediğini açıklayalım. Ancak Tesla'nın yazılım güncellemesini farklı ülkelere de gönderebileceğini ve bu sayede sürücü katılımını artırmak isteyebileceğini unutmamak lazım.

Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağırıyor

Tesla, ABD'nin otonom sürüş takibinin yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadı. Bu konuda şirket, soruşturmayı sonuçlandırmak için geri çağırma işlemi yürüteceğini dile getirdi. 2012'den beri üretilmiş araçların güncellenmesiyle güvenlik artırılmış olacak.

Peki siz Tesla otopilot hatası hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla, yazılım hatasıyla binlerce aracını geri çağırıyor - Son Dakika
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