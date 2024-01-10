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Threads, yeni güncelleme ile konu başlıklarını ters kronolojik sıra ile gösterecek - Son Dakika
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Threads, yeni güncelleme ile konu başlıklarını ters kronolojik sıra ile gösterecek

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın yeni uygulaması Threads, kullanıcıların isteğine göre arama sonuçlarını ters kronolojik sırayla gösteren bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile kullanıcılar, önerilere veya son gönderilere dayalı arama sonuçlarını görmek isteyip istemediklerini seçebilecekler. Ayrıca, yeni bir filtre eklendi ve gönderilerin etiketler içinde görüntülenmesi sağlandı. Ancak bu güncelleme şu anda yalnızca iOS kullanıcıları için mevcut olup, Android kullanıcıları biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

Threads, yeni güncelleme ile konu başlıklarını ters kronolojik sıra ile gösterecek
10.01.2024 - 08:28,
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Elon Musk popüler sosyal medya uygulaması Twitter'ı satın aldıktan sonra bir dizi değişiklik yaptı. Tam da kullanıcıların bu yeni güncellemelerle uğraştığı dönemde Meta sektöre can suyu verecek yeni uygulaması Threads'i piyasaya sürdü. Threads hızlı bir yükseliş döneminin ardından sessizliğe büründü. Meta çeşitli güncellemelerle Threads'i uyandırmaya çalışıyor. İşte detaylar…

Threads yeni güncelleme ile birlikte konu başlıklarını ters kronolojik sıra ile gösterecek!

Threads yeni güncellemeler alarak zorlu rakibi X eski ismiyle Twitter karşısında ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak köklü ve popüler bir uygulama olan X her ne kadar adı ve logosu değişse de yerini koruyor. Threads ise çeşitli güncellemelerle rakibine kafa tutmaya çalışıyor. Genç mikroblog platformu Threads kullanıcıların sesine kulak veriyor.

Threads uzun zaman önce anahtar kelime özelliğini tüm dünyada kullanıma sundu. Ne yazık ki bu yeni güncelleme kullanıcıları hayal kırıklığına attı. Threads arama sonuçlarını ters kronolojik sırayla göstermiyordu. Peki nedir bu ters kronolojik sıra? Ters kronolojik sıralama yöntemi, en son yayınlanan yani en güncel gönderiyi ilk sırada görmenizi sağlıyor. Kullanıcıların hoşnutsuzluğunu dile getirmesinden ardından Meta, bu soruna çözüm bulmak için düğmeye bastı.

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Threads uygulamasındaki en son güncelleme tam da bu sorunu çözüme kavuşturuyor. Artık yeni güncelleme ile Threads, kullanıcılara, önerilere veya son gönderilere dayalı arama sonuçlarını görmek isteyip istemediklerini seçme olanağı tanıyor. Ayrıca Threads'e yeni bir filtre eklendi. Bu yeni filtre gönderilerin etiketler içinde görüntülenmesini sağlıyor.

Tabii bu yeni özellik için uygulamayı güncellemeniz gerekiyor. Kullanıcılar, bir anahtar kelime ararken veya bir etiket içindeki gönderileri görüntülerken ekranın üst kısmında üç noktalı bir düğme görecekler. Ona dokunduğunuz zaman sıralama için "En İyi" ve "En Son" seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Ancak Android platformunda Threads kullanıcıları bu yeni güncellemek için biraz daha bekleyecekler. Ne yazık ki Threads'in yeni güncellemesinden şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları yararlanabilecek.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Threads, yeni güncelleme ile konu başlıklarını ters kronolojik sıra ile gösterecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Threads, yeni güncelleme ile konu başlıklarını ters kronolojik sıra ile gösterecek - Son Dakika
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