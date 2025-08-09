THY'den Dijital Eğitim Dönüşümü

TÜRK Hava Yolları'na (THY) yer hizmeti sunan Turkish Ground Services (TGS) personel ile ilgili eğitim sınavlarının dijital ortamda yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Sektöre yön veren öncü ve yenilikçi uygulamalar ile hizmet kalitemizi yukarıya taşırken, eğitimde dijital yeniliklerle fark yaratmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sınav süreçlerimizi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onaylı dijital ortama taşıyarak önemli bir dönüşümü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Global vizyonumuza uygun olarak dünya standartlarındaki kalite anlayışımızla sektörde sürekli gelişmeye ve işimize değer katarken, elde ettiğimiz sürdürülebilir başarılarda eğitim süreçlerimiz önemli yer tutuyor. Eğitimdeki dijital yenilik yalnızca teknolojik bir güncelleme değil; aynı zamanda daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşımın da parçası olacak. Sürdürülebilir Çevreci Yeşil Kuruluş yaklaşımımız doğrultusunda, sınavlarda kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı ve bu sayede çevreye duyarlı bir adım atarak kaynak israfını önlemeyi amaçlıyoruz. Yeni sistem; süreçlerin daha hızlı yönetimi, maliyet, hata payının azalması, performans ve sonuçlara daha şeffaf ulaşılması açısından da şirketimize büyük fayda sağlayacak" denildi.