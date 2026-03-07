Togg sahiplerinin beklediği haber geldi - Son Dakika
Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi
07.03.2026 13:23
Kullanıcıları sürekli yenilenen cihazlarla buluşturan Togg, T10X için yeni işletim sitemi yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor. Uzaktan güncellemeyle yüklenecek işletim sistemi TruOS'un yeni sürümü, T10X kullanıcılarına daha hızlı, kesintisiz ve kişisel bir mobilite deneyimi sunacak.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeniliklerine devam ediyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla akıllı cihazlarını geliştiren Togg, mühendislerinin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerimler doğrultusunda T10X için geliştirdiği yeni TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor.

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

DAHA HIZLI VE DAHA DUYARLI

Uzaktan güncellemeyle (Over-the-Air-OTA) yüklenecek yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X cihazları daha hızlı ve daha duyarlı hale gelecek. Yenilenen arayüz sayesinde kullanıcılar daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşarken, yapılan performans iyileştirmeleriyle sistem daha verimli çalışacak. Ayrıca yeni yazılımla birlikte sunulan kişiselleştirme seçenekleri, kullanıcıların cihazlarını kendi tercihlerine göre daha esnek biçimde yapılandırmalarına imkân tanıyacak.

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

TESLİMAT SIRASINA GÖRE...

Togg'un sürekli gelişen mobilite yaklaşımının bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde yüklenecek. Yeni yazılım, teslimat sırasına göre akıllı cihazlara önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tanımlanacak.

İşletim Sistemi, Teknoloji, Otomobil, Yazılım, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg sahiplerinin beklediği haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
