Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeniliklerine devam ediyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşımla akıllı cihazlarını geliştiren Togg, mühendislerinin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcılarından aldığı geri bildirimlerimler doğrultusunda T10X için geliştirdiği yeni TruOS yazılım güncellemesini devreye almaya hazırlanıyor.

DAHA HIZLI VE DAHA DUYARLI

Uzaktan güncellemeyle (Over-the-Air-OTA) yüklenecek yeni TruOS sürümüyle birlikte T10X cihazları daha hızlı ve daha duyarlı hale gelecek. Yenilenen arayüz sayesinde kullanıcılar daha akıcı ve konforlu bir deneyim yaşarken, yapılan performans iyileştirmeleriyle sistem daha verimli çalışacak. Ayrıca yeni yazılımla birlikte sunulan kişiselleştirme seçenekleri, kullanıcıların cihazlarını kendi tercihlerine göre daha esnek biçimde yapılandırmalarına imkân tanıyacak.

TESLİMAT SIRASINA GÖRE...

Togg'un sürekli gelişen mobilite yaklaşımının bir parçası olan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlarına uzaktan ve güvenli şekilde yüklenecek. Yeni yazılım, teslimat sırasına göre akıllı cihazlara önümüzdeki üç ay içinde kademeli olarak tanımlanacak.