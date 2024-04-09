Toyota, Huawei ve Momenta ile otonom sürüş teknolojileri geliştirecek

Teknoloji

Toyota, sürücü destek sistemlerinin (ADAS) geliştirilmesini hızlandırmak ve daha yüksek otonomi seviyelerine çıkmak için Huawei ile masaya oturdu. Huawei'ye ek olarak, otonom sürüş girişimi Momenta ile birlikte çalışacağını duyurdu.

Toyota, Huawei ve Momenta otonom sürüş geliştirecek

Üç şirket, Toyota'nın küresel ürün yelpazesine otonom sürüş teknolojilerini entegre etmek için çalışacak. Huawei, ADAS teknolojisi aracılığıyla donanım parçalarını sağlarken, Momenta ise otonom sürüş yazılımına katkıda bulunacak. Toyota, kullanıcı arayüzü ve entegrasyon sürecini denetleyecek.

Ortaklığın ilk hedefi; adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve otomatik acil frenleme gibi sürücü destek özelliklerini ele almak olacak. Daha uzun vadede ise insan müdahalesi olmadan tam sürüşün üstesinden gelebilecek sistemleri geliştirmek istiyor.

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Bu ayın sonunda Çin'de düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda ortaklığın resmi olarak duyurulması bekleniyor. Etkinlik, Toyota'nın mobilite çözümlerini Çin pazarına sergilemesi için oldukça kritik bir öneme sahip.

Otonom sürüş teknolojisinde Tesla FSD ve BYD ön plana çıkıyor. Ancak Huawei ve otonom yazılımda öne çıkan Momenta gibi teknoloji devleriyle ortaklıklar kurmak, Toyota'nın sürücüsüz sürüş teknolojilerinde ön plana çıkmasını sağlayabilir.

Çin, China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (Çin Bütün Katı Hal Batarya İşbirlikçi İnovasyon Platformu) (CASIP) adlı konsorsiyum oluşturdu. Bu konsorsiyum, Toyota ile daha fazla rekabet edecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Toyota'nın bu hamlesi, otonom sürüş endüstrisini nasıl etkileyecek? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.