Donald Trump tarafından kurulan Twitter benzeri sosyal medya sitesi Truth Social, görünüşe bakılırsa pek de iyi günler geçirmiyor. Büyük umutlarla oluşturulan platformun 2023 yılının ilk 9 ayında sadece 3.4 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği söylenirken, giderlerinin bundan çok daha fazla olabileceği düşünülüyor.
Başkanlığa yeniden aday olan Trump, Truth Social'ın özellikle Amerika'da demokrasinin yeniden yeşermesi için büyük bir önem taşıdığını savunurken, gelecekte bu platformla ilgili yeni projelerinin de olduğunu açıkladı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…
Trump, bu kez sosyal medya sitesi ile gündemde
Çeşitli nedenlerden dolayı sansürlenen içerik üreticilerine şans vereceği söylenen Truth Social'ın, yakın zamanda canlı video yayınlama gibi talep edilen özellikleri de sunmaya başlayacağı belirtiliyor. Fakat platform için işler şu an için pek de iyi gitmiyor. Şubat ayında 5 milyon aktif kullanıcıya ulaştığı tespit edilen site, kurucu şirketi TMTG'nin de hisse değerinde gözle görülür bir düşüşe sebep oldu. Aynı dönemde Facebook tam 845 milyon kullanıcıya ulaşırken, sitenin baş rakibi X (Twitter) ise 212 milyon kişi tarafından kullanıldı.
Sitenin Amerika'da düzenlenecek genel seçimlerden sonra çok daha küçük bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği iddia edilirken, Trump'ın başkan seçilememesi halinde ise tamamen kapatılabileceği öne sürülüyor. Şimdilik istenen başarının oldukça uzağında kalan platformun, buradan bir geri dönüş yapabilmesi ise şu an için zor görünüyor.
X (Twitter)'te yeni dönem! ChatGPT rakibi Grok için sevindiren açıklama
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Truth Social istenen başarıyı yakalayabilecek mi? Siz bu platformu kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Trump'ın Truth Social'ı beklenen başarıyı yakalayamıyor - Son Dakika
Nisan 2023'te piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören Dead Island 2, Epic Games Store'dan sonra yakında Steam kataloğuna da eklenecek. Oyunun Steam sayfası oluşturuldu ancak henüz satışa sunulmadı. Epic Games Store'da 750 TL olan oyunun Steam fiyatı belirsiz. Steam'in dolar kullanması nedeniyle Türk lirası fiyatının daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.
Apple'ın üç ana model gerideki modeli iPhone 12, tasarımı, performansı ve kamerasıyla öne çıkan bir telefon olmaya devam ediyor. Ancak, yüksek fiyatı ve bazı kullanıcıların batarya ömrü konusundaki şikayetleri göz önünde bulundurulmalı. Alternatifler arasında daha uygun fiyatlı Android tabanlı telefonlar da bulunuyor. Sonuç olarak, iPhone 12 alınması kullanıcının ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır.
Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini gecikmeli olarak Galaxy cihazlara yayınlamaya devam ediyor. Bugün ortaya çıkan duyuruya göre Samsung, Mart ayı güvenlik güncellemesini iki giriş seviye modele yayınladı. Son derece önemli güvenlik düzeltmeleriyle gelen yeni güncelleme, şimdi Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G için yayınlandı. Mart ayının başından itibaren yayınlanan güvenlik güncellemesi, sonunda iki giriş seviye modele daha yayınlanmaya başladı. Galaxy S23, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modelleri One UI 6.1 güncellemesini alırken, Asya ve Avrupa'nın belli bölgelerinde Galaxy A04e ve Galaxy A13 5G, Mart 2024 güncellemesini almaya başladı. Galaxy A04e modeli A042FXXS6DXC4 yazılım versiyonu ile güncellemeyi alırken, Afganistan, Mısır, Fiji, Endonezya, Irak, İsrail, Kazakistan, Kenya, Lübnan, Fas, Yeni Zelanda, Türkiye, ve birçok Asya ülkesinde güncelleme indirilebilir durumda. Galaxy A13 5G modeli için yeni güncelleme A136BXXS6DXC3 yazılım versiyonu ile yayınlanıyor. Birçok önemli güvenlik açığı düzeltmeleri içeren Samsung Mart güncellemesi, bu model için de Avusturya, Mısır, Fransa, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ve Asya ülkelerinde yayınlandı. Duyurulara göre 44 adet güvenlik açığı düzeltmesi içeren Mart 2024 güvenlik güncellemesi, herhangi yeni bir özellik getirmiyor. Eğer siz de güncellemeyi indirmek isterseniz, Ayarlar uygulamasından Yazılım Güncelleme bölümüne gelebilir ve buradan İndir ve Yükle butonuna tıklayarak güncellemeyi telefonunuza kurabilirsiniz. Peki, sizin Galaxy telefonunuz Mart güvenlik güncellemesini aldı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Çinli bir şirket olan Hebei Jianxin Flying Car Technology Company, uçan spor otomobil Aircar'ın teknolojisini ve üretim ile kullanım haklarını satın aldı. Aircar, 160 beygir gücündeki motoruyla Bratislava ile Klein Vision firmasının merkezi arasındaki 90 kilometrelik mesafeyi 35 dakikada uçarak kat edebiliyor. Çin, bu teknolojiyi kullanarak ulaşımı dönüştürebilir, turizmi teşvik edebilir, inovasyon ve teknoloji liderliğini güçlendirebilir, acil durum ve kurtarma operasyonlarında kullanabilir ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirebilir.
Motorola, eski günlerine geri dönebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Motorola Edge 50 Pro modeli için önemli bir sızıntı yaşandı ve cihazın fiyatı ortaya çıktı. Web sayfasında yer alan bilgilere göre, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı 864 euro olarak belirlendi. Ancak Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Cihazın özellikleri arasında 6.7 inç pOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve 50 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.
Samsung, yarı iletken sektöründe yaşanan zorluklara ve çip kıtlığı sırasında artan talebi karşılayabilmek için üretim kapasitesini genişletme planları yapıyor. Bu planlar doğrultusunda Samsung, yarı iletken üretim süreçlerindeki büyük su ihtiyacını karşılamak amacıyla atık suyu yeniden kullanmayı hedefliyor. Günlük olarak 400 milyon litre atık suyu arıtarak endüstriyel kullanım için uygun hale getirecek olan Samsung, sürdürülebilir üretim konusunda önemli bir adım atmış olacak.
LinkedIn, TikTok tarzı dikey videoların yer aldığı yeni bir video akış özelliğini test ediyor. Bu özellik henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, son günlerde kullanıcılar ve şirketler tarafından fark edildi. Kullanıcılar, TikTok veya Instagram Reels gibi, dikey olarak kaydırarak klipler arasında geçiş yapabilecekler. LinkedIn'in bu yeni özelliği, profesyonel iş insanları ve düşünce liderleri için kullanıma sunulacaktır.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın mart ayında gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, 721 internet sitesi hakkında işlem yapıldı. Bu siteler arasında yasa dışı bahis oynatan 601 bahis sitesi, müstehcen içerikli paylaşım yapan 111 internet sitesi ve dolandırıcılık yapan 9 internet sitesi bulunuyor. Ayrıca, 19 faili meçhul olay aydınlatıldı ve 26 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Discord uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren reklam göstermeye başlayacak. Yeni reklam tekniği olan Sponsored Quests ile kullanıcılara ödüller verilecek. Bu karar, uygulamanın gelirini artırma çabasından kaynaklanıyor. Ancak, reklamların kullanıcıları rahatsız etme ihtimali eleştiriliyor. Discord yönetimi, reklam özelliğini kapatabileceğini belirtti ancak bu seçeneğin herkes tarafından kullanılıp kullanılamayacağı belirsiz. Discord'un maddi ihtiyaçları nedeniyle bu kararı aldığı düşünülüyor.
2023'te yeni elektrikli otomobilini duyuran Polestar, Kuzey Amerika'daki ilk gösterimini gerçekleştirdi. Polestar 4, dikkat çeken tasarımı ve özgün özellikleriyle büyük ilgi gördü. Arka cam yerine kameralar ve gömülü ekran kullanılan araç, geniş bir kabin sunarken fiyatıyla da dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı 56 bin dolar olan Polestar 4, elektrikli otomobiller arasında daha ulaşılabilir bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?