Trump, TikTok yasağını 75 gün daha erteledi

Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'un satılmaması durumunda yasaklanması için son tarih olarak belirlenen 5 Nisan'a saatler kala ABD Başkanı Donald Trump yeni bir kararname imzaladı.

75 GÜN ERTELEDİ

Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Yönetimim, TikTok'u kurtarmak için çok yoğun bir şekilde bir anlaşma üzerinde çalışıyor ve büyük bir ilerleme kaydettik. Anlaşma, gerekli tüm onayların imzalanmasını sağlamak için daha fazla çalışmayı gerektiriyor. Bu yüzden TikTok'un 75 gün daha açık kalmasını sağlamak için bir başkanlık kararnamesi imzalıyorum" dedi.

"TİKTOK'UN KARARMASINI İSTEMİYORUZ"

Trump açıklamasında, Çin ile iyi niyetle çalışmaya devam etmeyi umduğunu vurgularken, "Anladığım kadarıyla gümrük vergilerimizden (Çin ve ABD arasında adil ve dengeli ticaret için gerekli!) pek memnun değiller. Bu, vergilerin en güçlü ekonomik araç olduğunu ve ulusal güvenliğimiz için çok önemli olduğunu kanıtlıyor! TikTok'un 'kararmasını' istemiyoruz. TikTok ve Çin ile anlaşmayı kapatmak için çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu konuyu dikkate aldığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Yüksek Mahkemesi'nin ocak ayında TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onaylamasının hemen ardından platforma erişim engeli getirilmişti. Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak tarihinde ise platform 1 günlük engelin ardından yeniden erişime açılmıştı. Trump, 21 Ocak'ta TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzalamış, anlaşma için son tarih 5 Nisan olarak kararlaştırılmıştı. Trump, ABD'nin TikTok'ta bir ortaklık aracılığıyla yüzde 50'lik bir hisseye sahip olmasını istediğini belirtmişti.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz yıl TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, "Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur" demişti.