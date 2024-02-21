TSMC, 2nm işlemciler için üretim çalışmalarına hız verdi

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Akıllı telefon endüstrisindeki yarış hızlandıkça işlemcilere yönelik rağbet de arttı. TSMC ise pazardaki liderliğini korumak için 2nm işlemciler için çalışmalarına hız kazandırdı. Yeni bir rapora göre TSMC, 2nm yarı iletken mimarisinin üretimine yıl sonunda başlayacak.

TSMC, 2nm işlemciler için 2024'te üretime başlıyor

Çin'den gelen bilgiler, TSMC'nin 2nm teknolojisi kullanılarak üretilen çipleri 2024'ün dördüncü çeyreğinde bazı müşterilere göndermek istediğini ortaya koydu. Test üretiminin sorunsuz gitmesi halinde şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde 2nm çiplerin seri üretimini hedefliyor.

2nm mimarisi, hem TSMC hem de işlemci dünyası için önemli bir dönüm noktası olacak. Çünkü son on yılda Moore Yasası'nı yönlendiren FinFET transistörlerin ötesine geçerek, gates-all-around FET (GAAFET) transistör teknolojisini kullanan ilk mimari olacak.

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Nanosheet veya nanoribbon FET olarak da bilinen GAAFET'ler; elektrostatik kontrolünü iyileştiriyor. Bu da performans ve güç verimliliğinde önemli bir artış sağlanacağı anlamına geliyor.

Bilgilere göre TSMC, ilk 2nm çiplerini Tayvan'daki fabrikasında üretecek. 2nm test çiplerini alacak ilk müşteriler arasında Apple ve MediaTek bulunuyor.

Öte yandan Intel'in ise GAAFET transistörlere dayanan Intel 20A mimarisi üzerinde çalıştığını belirtmek gerekiyor. Ayrıca Samsung ise 2025 yılında SF2 düğümü altında 2nm işlemci üretimini hedefliyor.

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