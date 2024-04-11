TSMC, Apple\'ın yeni nesil çiplerinin üretimine doğru ilerliyor

TSMC, Apple'ın çiplerinin üretimindeki ilerlemesiyle gündemde. Çip üreticisi, gelecekteki Apple çiplerinin üretimi için 2nm ve 1.4nm çiplerin üretimine doğru ilerliyor. Gelin yeni nesil Apple çiplerinin detaylarına birlikte göz atalım.
TSMC, Apple yeni nesil çiplerini 2025'in ikinci yarısında seri üretime çıkaracak
Apple'ın yeni nesil 2nm ve 1.4nm çiplerin seri üretimi için zaman çizelgeleri artık belirlendi ve deneme üretimi 2024'ün ikinci yarısında başlayacak. İlk önce küçük ölçekli üretime geçilecek ve ardından 2025'in ikinci çeyreğinde büyük ölçekli üretim başlayacak.
TSMC'nin Arizona'daki yeni fabrikası da 2nm üretimine katılacak. 2027'de Tayvan'daki tesisler 1.4nm çiplerin üretimine geçiş yapacak. TSMC'nin ilk 1.4nm işlemcisi resmi olarak "A14" olarak adlandırılıyor ve "N2" 2nm çiplerinin ardından gelecek. N2, 2025'in sonlarında seri üretime geçecek ve daha sonra 2026'nın sonlarında geliştirilmiş "N2P" çipi gelecek.
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Apple için bu yeni bir şey değil zira kendileri zaten yeni ve en son teknoloji işlemci üretim teknolojilerini benimsemeleriyle nam salmış durumda. Örnek verecek olursak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te TSMC'nin 3nm çipini kullanan ilk şirket oldu. Bu nedenle, Apple'ın önümüzdeki çiplerde de TSMC'nin en son teknolojilerini kullanması bekleniyor. Apple'ın en gelişmiş yonga tasarımları genellikle ilk olarak iPhone'da ortaya çıkıyor ve daha sonra iPad ve Mac ürün serilerine yayılıyor.
İşte iPhone'un çip teknolojisinin gelecekteki tahmini görünümü:
iPhone XR ve XS (2018): A12 Bionic (7nm, N7)
iPhone 11 serisi (2019): A13 Bionic (7nm, N7P)
iPhone 12 serisi (2020): A14 Bionic (5nm, N5)
iPhone 13 Pro (2021): A15 Bionic (5nm, N5P)
iPhone 14 Pro (2022): A16 Bionic (4nm, N4P)
iPhone 15 Pro (2023): A17 Pro (3nm, N3B)
iPhone 16 Pro (2024): "A18" (3nm, N3E)
"iPhone 17 Pro" (2025): "A19" (2nm, N2)
"iPhone 18 Pro" (2026): "A20" (2nm, N2P)
"iPhone 19 Pro" (2027): "A21" (1.4nm, A14)
Apple'ın M1 serisi işlemcileri, A14 Bionic'e dayanıyor ve TSMC'nin N5 çipini kullanıyor. M2 ve M3 serileri ise sırasıyla N5P ve N3B'yi kullanıyor. Apple Watch'un S4 ve S5 işlemcileri N7'yi, S6, S7 ve S8 işlemcileri N7P'yi, en son S9 işlemcisi ise N4P'yi kullanıyor.
Her yeni TSMC çipi, öncekinden daha yüksek bir transistör yoğunluğuna, daha iyi performansa ve daha iyi verimliliğe sahip oluyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında TSMC'nin 2025'te beklenen tanıtımından önce Apple'a prototip 2nm çipleri gösterdiği ortaya çıkmıştı.
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Bu, gelecekteki Apple cihazlarında daha yüksek performans ve daha iyi pil ömrü sağlayacak yeni nesil yonga teknolojisinin önemli bir adımı olarak görülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › TSMC, Apple'ın yeni nesil çiplerinin üretimine doğru ilerliyor - Son Dakika
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