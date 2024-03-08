Dev çip üreticisi TSMC, yine artan piyasa değeri ile gündeme geldi. Ortaya çıkan raporda, şirketin son 2 ayda tam %9.4'lük bir gelir artışı yakaladığı belirtiliyor. iPhone satışlarının düşmesinin ardından, bu telefonlardaki çipi üreten TSMC için de kırmızı alarmın çalacağı söyleniyordu. Ancak tahminler tamamen yanlış çıktı.
Şirket 2024 yılına da oldukça iyi başlarken, uzmanlar bu gidişatın daha uzun süre devam edeceğini öngörüyor. Firma yatırımcılarının bu gelişmelerden oldukça memnun olduğu söylenirken, Nvidia'nın ardından diğer bir çip üreticisinin rekorlarıyla yakın zamanda tanışabiliriz gibi gözüküyor. İşte tüm detaylar…
TSMC, piyasa değeri ile dikkat çekiyor
Tam 773 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olan şirketin, önümüzdeki dönemde 1 trilyon dolar barajını da aşması bekleniyor. TSMC ve Nvidia gibi çip üreticilerinin yaşadığı bu inanılmaz büyümenin sebeplerinden en önemlisi, OpenAI'ın ChatGPT adlı sohbet robotunun yapay zeka alanına getirdiği dinamizm olarak gösterilmekte.
Son dönemde yapay zekayı kullanan robotların eskisinden çok daha fazla çipe ihtiyaç duyacağı ortaya çıkınca, çip sektörü oldukça hareketlenmişti. Ayrıca bilgisayar ve akıllı telefon üreten firmaların da yüksek bir çip talebi olduğu biliniyor. Çip üreticileri ise, bu devasa talebi karşılamakta giderek zorlanmaya başladı.
TSMC, yeni fabrikasını açtı! Hangi ülkede üretime başladı?
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TSMC'nin uyguladığı satış stratejisi doğru mu? Yapay zeka trendi nereye varacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › TSMC, Gelir Artışıyla Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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