TÜBİTAK Bilim Fuarı Of\'ta Açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarın açılışını, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu gerçekleştirdi.

Fuarda yer alan projeleri inceleyen Demirer ve beraberindekiler, öğrencilerden bilgi aldı.

Demirer, öğrencilerin 19 proje ile güzel ve etkili bir fuar düzenlediklerini belirterek, "Ülkemizin geleceğinde önemli yer edinecek projelerin ilçemizde hazırlanmasına da ayrıca sevindim. Bu öğrencilerimiz belki de ülkemizin geleceğinde önemli bilim insanları olacaklar. Projeleri, ifadeleri ve özgüvenleri için öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

Kabahasanoğlu da fuarın düzenlenmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.