Turgutlu Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi Teknofest Takımı Üzüm Bağlarında Yapay Zeka ile Hastalık Tespiti Yapıyor

Teknoloji

TEKNOFEST 2024'te Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finale kalan Turgutlu Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi Teknofest Takımı "Gökdoğan Team", üzüm bağlarındaki hastalık ve zararlıları yapay zeka yardımıyla tespit etmek amacıyla yazılım geliştirdi.

Turgutlu'daki Deneyap Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren, farklı liselerden 4 öğrenci, "Bağ Kontrol Sistemi" adını verdikleri yapay zeka destekli yazılım hazırladı.

Çalışma kapsamında binlerce asma yaprağı fotoğrafını cep telefonu ya da tablet gibi akıllı cihazlarda kullanılabilen sisteme aktaran öğrenciler, yaprakları sağlıklı ve hastalıklı olarak farklı kategorilerde sisteme tanıttı.

Yazılım sayesinde, sisteme kamera ile gösterilen ya da fotoğrafı yüklenen yaprakların hastalık içerip içermediği yapay zeka ile tespit ediliyor.

TEKNOFEST 2024'te Tarım Teknolojileri Yarışması'nda finale kalan öğrenciler, üzüm yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Manisa'da hastalık ve zararlılarla ilgili verim kaybını azaltmayı, hastalıkları erken tespit ederek üreticinin zirai mücadele maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

"Kişisel bağ asistanı gibi"

Gökdoğan Team'in danışmanı Gülistan Sayan, AA muhabirine, 2 yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Manisa'da üzüm yetiştiriciliğinin yaygın olduğuna dikkati çeken Sayan, "Projemizin adı 'Bağ Kontrol Sistemi' ama kişisel bağ asistanı gibi düşünebiliriz. Üreticinin işini kolaylaştıracak, her gün kontrol etmek zorunda kalmayacak. Uzaktan bildirim alabileceği yapay zeka destekli bir sistem hazırladık." dedi.

Takım üyesi öğrencilerden Fatma Beyza Ateş de yoğun bir çalışmayla finale kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz bu projede 9 bin fotoğraf derledik. Bu sayede herhangi bir hastalık görseliyle karşılaştığında onu tanıyabiliyor, hastalığı bulup tespit ediyor. Yaprağın hastalıklı mı sağlıklı mı olduğunu buluyor. Çiftçinin kazancını artıracak, zararın erken tespitini sağlayacak. İlaç maliyetini azaltıp daha sağlıklı bir üzüm yetiştirilmesini sağlayacak. Bunun gibi avantajları var."