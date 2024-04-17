Son yıllarda DVD'ler, yerini dijital akış platformlarına bırakmış durumda. Bu, içerik tüketim alışkanlıklarımızda da büyük bir değişime yol açtı. Bu bağlamda internet üzerinden film ve dizilere kolayca erişim imkanı tanıyan dijital akış platformları, Türkiye'de hızla yaygınlaşıyor. Ülkemizde hizmet veren şirket sayısı giderek artıyor. Bu da rekabet ortamını giderek kızıştırıyor. Peki Türkiye'de en popüler dijital akış platformları hangileri? İşte sıralama…
Türkiye'de en popüler dijital akış platformları
Dizi ve filmler ile ilgili bilgiler veren JustWatch, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin dijital akış platformları verilerini paylaştı. Rapora göre geçtiğimiz aylarda Warner Bros Discovery Inc'e satılan BluTV, yüzde 38 pazar payı ile en popüler platform oldu.
Netflix, yüzde 27'lik pazar payı ile en çok kullanıcıya sahip ikinci dijital akış platformu konumunda. Bu platformu yüzde 19 pazar payı ile Amazon Prime Video takip ederken, listeye yüzde 7 ile Disney+ ve yüzde 5 ile MUBI de dahil oluyor.
Efsane filmin dizi uyarlaması için beklenen açıklama geldi!
Türkiye'de en popüler dijital akış platformları şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi dijital akış platformunu kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de En Popüler Dijital Akış Platformları - Son Dakika Apple'ın iPhone 16 modelinde dikey kamera kurulumuna geri dönüş yapacağı ve SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesi kullanabileceği belirtildi. Yeni sızıntılar, iPhone 16 serisinin tasarımında yapılan değişiklikleri ortaya koydu. Ayrıca çerçevelerin incelmesi, telefonun darbelere karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor. Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin cari açığı azaltma, enerji arz güvenliği sağlama ve karbon nötr hedeflerine ulaşma konularında kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi ve 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar santrallerinin devreye alınarak yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesi hedeflendi. Londra Oyun Festivali kapsamında Türk ve İngiliz girişimciler, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda bir araya geldi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, festival başkanı Michael French, Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ve önemli oyun firmalarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk oyun sektörünün önemli başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin küresel oyun sektörüne destekler sağladığını vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, eski modeller için de HyperOS güncellemesi yayınlanacak. Getir, son yıllarda büyük bir büyüme göstererek Türkiye sınırlarını aşmış ve Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son gelişmelere göre şirketin küçülmeye hazırlandığı iddia edilmektedir. Getir'in Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi'yi satmayı planladığı söylenmektedir. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiştir, bu nedenle küçülme şimdilik bir söylentiden ibarettir. Getir, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet göstermektedir. TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceği ortaya çıktı. Yeni Jeep CEO'su Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı ve Türkiye'nin seçenekler arasında olduğu biliniyor. Markanın 2030 hedefi ise global satışlarını 2 katına çıkarmak. TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliği ihtimali konuşuluyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektör ile radar uyarısı yapan sürücülere verilen cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bayram yoğunluğu nedeniyle yapılan denetimlerde aşırı hızın önemli bir sorun olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşlara selektör yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Mercedes'in elektrikli G-Serisi, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Araç, su geçirmez bataryasıyla dikkat çekiyor ve yüksek performans sunuyor. Mercedes'in elektrikli araç yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni modellerin satış başarısı merak ediliyor. Popüler sosyal medya platformu X, yeni kullanıcılarından temel etkileşimler için ücret talep edeceğini duyurdu. Kullanıcılar artık paylaşım yapmak, yanıt vermek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu karar, şirketin bot hesapları engelleme amacıyla aldığı bir önlem olarak açıklandı. Ancak kullanıcılar arasında bu ücretlendirme modeli tartışmalara neden oldu.
SıraPlatformPazar Payı1BluTVYüzde 382NetflixYüzde 283Prime VideoYüzde 194Disney+Yüzde 75MUBIYüzde 56DiğerYüzde 3
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi dijital akış platformunu kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de En Popüler Dijital Akış Platformları - Son Dakika
Apple'ın iPhone 16 modelinde dikey kamera kurulumuna geri dönüş yapacağı ve SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesi kullanabileceği belirtildi. Yeni sızıntılar, iPhone 16 serisinin tasarımında yapılan değişiklikleri ortaya koydu. Ayrıca çerçevelerin incelmesi, telefonun darbelere karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor.
Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin cari açığı azaltma, enerji arz güvenliği sağlama ve karbon nötr hedeflerine ulaşma konularında kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi ve 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar santrallerinin devreye alınarak yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesi hedeflendi.
Londra Oyun Festivali kapsamında Türk ve İngiliz girişimciler, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda bir araya geldi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, festival başkanı Michael French, Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ve önemli oyun firmalarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk oyun sektörünün önemli başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin küresel oyun sektörüne destekler sağladığını vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, eski modeller için de HyperOS güncellemesi yayınlanacak.
Getir, son yıllarda büyük bir büyüme göstererek Türkiye sınırlarını aşmış ve Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son gelişmelere göre şirketin küçülmeye hazırlandığı iddia edilmektedir. Getir'in Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi'yi satmayı planladığı söylenmektedir. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiştir, bu nedenle küçülme şimdilik bir söylentiden ibarettir. Getir, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet göstermektedir.
TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceği ortaya çıktı. Yeni Jeep CEO'su Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı ve Türkiye'nin seçenekler arasında olduğu biliniyor. Markanın 2030 hedefi ise global satışlarını 2 katına çıkarmak. TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliği ihtimali konuşuluyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektör ile radar uyarısı yapan sürücülere verilen cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bayram yoğunluğu nedeniyle yapılan denetimlerde aşırı hızın önemli bir sorun olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşlara selektör yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Mercedes'in elektrikli G-Serisi, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Araç, su geçirmez bataryasıyla dikkat çekiyor ve yüksek performans sunuyor. Mercedes'in elektrikli araç yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni modellerin satış başarısı merak ediliyor.
Popüler sosyal medya platformu X, yeni kullanıcılarından temel etkileşimler için ücret talep edeceğini duyurdu. Kullanıcılar artık paylaşım yapmak, yanıt vermek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Bu karar, şirketin bot hesapları engelleme amacıyla aldığı bir önlem olarak açıklandı. Ancak kullanıcılar arasında bu ücretlendirme modeli tartışmalara neden oldu.
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