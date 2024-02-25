Türkiye'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Türkiye'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı

Türkiye\'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı

Microsoft'un Windows işletim sistemi Türkiye'de de popülerliğini sürdürüyor. StatCounter'ın verilerine göre, Türkiye'de en çok kullanılan Windows sürümü %75.19 ile Windows 10 oldu. İkinci sırada %20.49 ile Windows 11 yer alırken, üçüncü sırada %2.16 ile Windows 7 bulunuyor. Windows XP ise %1.31 kullanım oranıyla dikkat çekiyor.

25.02.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft, 20 Kasım 1985 tarihinde Windows işletim sisteminin ilk sürümünü piyasaya sürerek teknoloji dünyasında bir devrim başlattı. Kullanıcı dostu ve anlaşılır arayüzü sayesinde hızlı popülerlik kazanan Windows, zaman içinde sürekli olarak geliştirildi. Son sürüm olan Windows 11 ile kullanıcılara birçok yenilik sunulmuşken şimdi gözler, Windows 12'de.

Windows, diğer ülkeler bir yana Türkiye'de de bir hayli popüler. Bunun en önemli sebebi demin de söylediğimiz gibi kullanıcı dostu bir arayüz. Öyle ki en kolay işletim sisteminin Windows olduğu düşünülüyor. Peki ülkemizde kullanım oranları ne durumda? İşte Türkiye'de en popüler Windows sürümleri…

En popüler Windows sürümleri

Teknoloji alanıyla ilgili raporlar paylaşan StatCounter, Ocak 2024 verileri doğrultusunda Türkiye'de en popüler Windows sürümlerini açıkladı. Söz konusu verilere baktığımızda Windows 10'un yüzde 75.19 kullanım oranıyla zirvede olduğunu görüyoruz.

Windows 11 ise yüzde 20.49 kullanım oranıyla ikinci sırada yer alıyor. 2009'da piyasaya sürülen ve günümüzde pek çok şirketin desteğini sonlandırdığı Windows 7'nin kullanım oranı ise yüzde 2.16. Bu da üçüncü sırada.

Windows'un yapay zeka asistanı Copilot, yeni yeteneklere kavuştu!

Ekim 2001'de kullanıma sunulan Windows XP'nin ise yüzde 1.31 kullanım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Bu oran kullanıcıları şaşırttı. Zira tıpkı Windows 7 gibi bu sürüm için de destek sonlandı.

Türkiye'de en popüler Windows sürümleri şu şekilde sıralandı;

SürümKullanım Oranı1. Windows 10%75.192. Windows 11%20.463. Windows 7%2.164. Windows XP%1.315. Windows 8.1%0.686. Windows 8%0.13Diğer Windows sürümleri%0.07SürümKullanım Oranı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi Windows sürümünü kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 23:54:05. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement