Türkiye\'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı

Teknoloji

Microsoft, 20 Kasım 1985 tarihinde Windows işletim sisteminin ilk sürümünü piyasaya sürerek teknoloji dünyasında bir devrim başlattı. Kullanıcı dostu ve anlaşılır arayüzü sayesinde hızlı popülerlik kazanan Windows, zaman içinde sürekli olarak geliştirildi. Son sürüm olan Windows 11 ile kullanıcılara birçok yenilik sunulmuşken şimdi gözler, Windows 12'de.

Windows, diğer ülkeler bir yana Türkiye'de de bir hayli popüler. Bunun en önemli sebebi demin de söylediğimiz gibi kullanıcı dostu bir arayüz. Öyle ki en kolay işletim sisteminin Windows olduğu düşünülüyor. Peki ülkemizde kullanım oranları ne durumda? İşte Türkiye'de en popüler Windows sürümleri…

En popüler Windows sürümleri

Teknoloji alanıyla ilgili raporlar paylaşan StatCounter, Ocak 2024 verileri doğrultusunda Türkiye'de en popüler Windows sürümlerini açıkladı. Söz konusu verilere baktığımızda Windows 10'un yüzde 75.19 kullanım oranıyla zirvede olduğunu görüyoruz.

Windows 11 ise yüzde 20.49 kullanım oranıyla ikinci sırada yer alıyor. 2009'da piyasaya sürülen ve günümüzde pek çok şirketin desteğini sonlandırdığı Windows 7'nin kullanım oranı ise yüzde 2.16. Bu da üçüncü sırada.

Windows'un yapay zeka asistanı Copilot, yeni yeteneklere kavuştu!

Ekim 2001'de kullanıma sunulan Windows XP'nin ise yüzde 1.31 kullanım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Bu oran kullanıcıları şaşırttı. Zira tıpkı Windows 7 gibi bu sürüm için de destek sonlandı.

Türkiye'de en popüler Windows sürümleri şu şekilde sıralandı;