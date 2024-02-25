Microsoft, 20 Kasım 1985 tarihinde Windows işletim sisteminin ilk sürümünü piyasaya sürerek teknoloji dünyasında bir devrim başlattı. Kullanıcı dostu ve anlaşılır arayüzü sayesinde hızlı popülerlik kazanan Windows, zaman içinde sürekli olarak geliştirildi. Son sürüm olan Windows 11 ile kullanıcılara birçok yenilik sunulmuşken şimdi gözler, Windows 12'de.
Windows, diğer ülkeler bir yana Türkiye'de de bir hayli popüler. Bunun en önemli sebebi demin de söylediğimiz gibi kullanıcı dostu bir arayüz. Öyle ki en kolay işletim sisteminin Windows olduğu düşünülüyor. Peki ülkemizde kullanım oranları ne durumda? İşte Türkiye'de en popüler Windows sürümleri…
En popüler Windows sürümleri
Teknoloji alanıyla ilgili raporlar paylaşan StatCounter, Ocak 2024 verileri doğrultusunda Türkiye'de en popüler Windows sürümlerini açıkladı. Söz konusu verilere baktığımızda Windows 10'un yüzde 75.19 kullanım oranıyla zirvede olduğunu görüyoruz.
Windows 11 ise yüzde 20.49 kullanım oranıyla ikinci sırada yer alıyor. 2009'da piyasaya sürülen ve günümüzde pek çok şirketin desteğini sonlandırdığı Windows 7'nin kullanım oranı ise yüzde 2.16. Bu da üçüncü sırada.
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Ekim 2001'de kullanıma sunulan Windows XP'nin ise yüzde 1.31 kullanım oranına sahip olduğunu görüyoruz. Bu oran kullanıcıları şaşırttı. Zira tıpkı Windows 7 gibi bu sürüm için de destek sonlandı.
Türkiye'de en popüler Windows sürümleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi Windows sürümünü kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı - Son Dakika Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi. Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu. Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi. İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde ana muhalefet partisine yüklendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden uzaklaştırılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Halbuki seçim gecesi hepsi de ne diyordu? 'Kazandık, kazanıyoruz.' Bu nakaratla milletin aklıyla dalga geçiyorlardı." dedi. Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
SürümKullanım Oranı1. Windows 10%75.192. Windows 11%20.463. Windows 7%2.164. Windows XP%1.315. Windows 8.1%0.686. Windows 8%0.13Diğer Windows sürümleri%0.07SürümKullanım Oranı
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi Windows sürümünü kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de En Popüler Windows Sürümleri Açıklandı - Son Dakika
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
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