Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ne kadar? Kaç tane araç trafiğe çıkıyor. TÜİK tarafından paylaşılan liste ile tüm bu soruların cevabı ortaya çıktı. İşte karşınızda Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ve bu araçların yakıt, renk, yaş gibi ölçütlere göre yüzdelik dilimleri…
Trafiğe kayıtlı araç sayısı ne kadar? Kaç tanesi benzinli veya dizel? İşte detaylar…
TÜİK tarafından paylaşılan veriler ile Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayıları gibi unsurları kolayca öğrenebiliyoruz. Kurum tarafından düzenlenen rapor ile birlikte 2023 yılında toplam 945 bin 768 adet araç trafiğe kaydedildi. Bununla birlikte Türkiye'de toplam 28 milyon 740 bin 492 adet araç trafikte kayıtlı olmuş oldu.
Türkiye nüfusu 6 Temmuz 2023 tarihinde TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre 85 milyon 279 bin 553 kişi. Toplam nüfusu araç sayısına böldüğümüzde araç başına 2.96 kişi düştüğünü belirtebiliriz. 2023 yılında trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
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2023 yılında trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobillerin yüzde 66,1'i benzinli, yüzde 16,3'ü dizel, yüzde 9,3'ü hibrit, yüzde 6,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 221 bin 134 adet otomobilin ise yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 33,5'i LPG'li, yüzde 28,7'si benzinli, yüzde 1,5'i hibrit ve yüzde 0,5'i elektrikli oldu.
Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu. Elektrikli otomobillerin oranı düşük gibi gözükse de yılın son zamanlarında artan satış rakamlarına bakıldığında ciddi bir popüleriteyi de bizlere gösteriyor. Son olarak Türkiye'de trafikte kayıtlı araçların ortalama yaşları ise 14,5 olarak hesaplandı.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Özellikleri - Son Dakika
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