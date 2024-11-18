Türkiye\'den 2030\'a 100 Bin Girişim Hedefi

Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye'nin girişimcilikte son yıllarda altın çağını yaşadığını belirterek, "Bizim girişimcilik ekosistemimizde çok önemli bir hedefimiz var. 2030 yılına kadar 100 bin girişim ortaya çıkaracağız bu ülkeden. Zor bir hedef ama Türkiye için gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyoruz." dedi.

İzmir hinterlandındaki girişimcilik, AR-GE ve inovasyon farkındalığının geliştirilmesi amacıyla kentteki iş dünyası örgütlerinin ortaklığıyla kurulan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde çocuklara yönelik oluşturulan Deneyim Merkezi hizmete açıldı.

Açılış törenine katılarak bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Çoştu, Türkiye'de 104 teknoparkta 10 binden fazla teknoloji firmasının yenilik ürettiğini, AR-GE'ye ayrılan kaynaklara bakıldığında muazzam bir ilerlemenin söz konusu olduğunu söyledi.

AR-GE harcamalarının 16 milyar doların üzerine çıktığını, bu performansla İspanya, İtalya gibi gelişmiş ülkelerin önüne geçtiklerini ifade eden Çoştu, Türkiye'nin önünde batarya, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi hücreleri ve çip teknolojilerinde önemli fırsatlar bulunduğuna işaret etti.

Bakanlık olarak "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" ilan ettiklerini hatırlatan Çoştu, şunları kaydetti:

"2030 yılına kadar Türkiye tarihinin en yüksek bütçeli teşvik mekanizmasını, 30 milyar dolarlık bir teşvik mekanizmasını hep beraber hayata geçiriyor olacağız inşallah. Tabii yatırımları kazandırdık. Bununla da yetinmememiz gerekiyor. Mevcut sanayi altyapımızı, ekonomimizi de dönüşüme sokmamız gerekiyor. Teknoloji, rekabeti çok zor bir noktaya, yoğun bir noktaya götürdü. Bizim de halihazırda inşa ettiğimiz bu kapasiteyi yüksek katma değer üretme yolculuğunda geliştiriyor, dönüştürüyor olmamız lazım. Bir dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm dediğimiz ikiz dönüşümü hep beraber gerçekleştiriyor olmamız lazım."

Girişimcilikte de Türkiye'nin son yıllarda altın çağını yaşadığını dile getiren Çoştu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye teknoloji ekosistemi, girişimcilik ekosistemi gerçekten kabuğunu kırmış durumda. Bizim girişimcilik ekosistemimizde çok önemli bir hedefimiz var. 2030 yılına kadar 100 bin girişim ortaya çıkaracağız bu ülkeden. Zor bir hedef ama Türkiye için gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyoruz. Çünkü Türkiye muazzam bir genç nüfusa sahip."

"Çocukların ilgisini çekecek"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de merkezin özellikle çocuklara yönelik planlandığını, onları özgün ve yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik edebilmek için bir yolculuğa çıkarmak istediklerini söyledi.

Merkezde kar amacı olmadığını belirten Özgener, şunları kaydetti:

"Mobilite, lojistik ve deniz ticareti, uzay bilimleri, yeni nesil dijital teknolojiler gibi birçok farklı tema, çocukların ilgilerini çekecek şekilde interaktif ekranlar, tabletler, VR gözlükler ve pedagojik yöntemlerle oyunlaştırarak anlatılacak. Önümüzdeki aylarda insan vücudu, makineler, temiz enerji, bitkilerin yaşamı, okyanus ve deniz bilimleri, robotik, yapay zeka, çevre ve doğa bilimleri gibi konularda da yeni deneyim istasyonları kuracağız."

Merkezin eğitim müfredatı ile paralel olarak 7-14 yaş grubundaki çocuklara farklı bir deneyim yaratmaya odaklandığını dile getiren Özgener, genel olarak çocuklu aileler, dezavantajlı gruplar, yerli ve yabancı turistler ile gelişime açık her yaş grubundan bireye hitap ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılış yapıldı. Bakan Yardımcısı Çoştu, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı, çocuklarla sohbet etti.