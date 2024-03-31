Türkiye'nin haberleşme sektöründe gösterdiği büyüme ve gelişim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyuruldu. Gelin bakanın açıklamalarına ve Türkiye 'nin elektronik haberleşme karnesinin detaylarına beraber göz atalım.
Türkiye, elektronik haberleşme sektöründe büyük gelişme kaydetti
Elektronik haberleşme sektörü, 2023 yılında önceki yıla kıyasla %72,3'lük muazzam bir artışla 244 milyar TL'ye ulaşan operatör gelirleriyle rekor bir büyüme kaydetti. Bu etkileyici artış, sektörün güçlü ve istikrarlı büyüme trendini gösteriyor.
Mobil abone sayısındaki artış da dikkat çekici. 92,2 milyona ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Bu abonelerin 84,9 milyonunu ise 4,5G aboneleri oluşturuyor. Mobil iletişimdeki bu geniş kapsam, Türkiye'nin teknolojik dönüşüm sürecinde ne kadar ileri gittiğini ve hızlı bir dijitalleşme süreci yaşadığını gösteriyor.
Fiber internet abone sayısındaki %20'lik artış da sektördeki dinamizmi yansıtıyor. Geçen yıla kıyasla 6,8 milyon artışa ulaşan fiber internet abone sayısı, internet erişiminde yüksek hız ve güvenilirlik arayan kullanıcılar için önemli bir tercih haline geldi. Fiber internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin dijital altyapısı daha da güçleniyor ve uluslararası arenada rekabet avantajı elde ediyor.
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Türkiye'nin haberleşme altyapısındaki bu büyük ilerleme, ülkenin küresel arenada saygın bir konumda kalmasını sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun liderliğindeki bu başarılı yönetim, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini hızlandırarak vatandaşlara daha iyi iletişim ve internet erişimi imkanları sunmaya devam edecek gibi görünüyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'nin elektronik haberleşme sektöründe büyük gelişme kaydediyor - Son Dakika
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