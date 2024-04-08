Mart ayına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün istatistikleri ve THY'nin 2024 yılına ait verileri ortaya koyuyor ki Türkiye, havacılık sektöründe büyük bir yol kat etti. Gelin detaylara birlikte göz atalım.
2024'ün ilk çeyreğinde 44 milyon kişi hava yolunu tercih etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre mart ayında 14,6 milyon, yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık 44 milyon yolcu hava yolunu tercih etti. Bakan Uraloğlu, bu artışın teknolojiye yapılan yatırımların ve sektöre olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Mart ayında iç hatlarda ve dış hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayılarında ciddi artışlar yaşandı. İç hatlarda 67 bin 539, dış hatlarda ise 54 bin 922 uçak trafiği gerçekleşti. Toplam uçuş trafiği ise üst geçişlerle birlikte 165 bin 329'a ulaştı.
Mart ayında havalimanlarındaki yolcu trafiği de dikkat çekiciydi. İç hat yolcu trafiği 6 milyon 587 bin 526'ya, dış hat yolcu trafiği ise 7 milyon 992 bin 360'a ulaştı. Toplamda ise 14 milyon 608 bin 213 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamlar, 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 3,8, dış hat yolcu trafiğinde ise yüzde 11,4'lük bir artışa tekabül ediyor.
Türkiye'deki fiber internet ve 4.5 G kullanıcı sayısı belli oldu
Ayrıca yük trafiğinde de önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor. Mart ayında iç hatlarda 58 bin 801 ton, dış hatlarda ise 279 bin 612 ton yük taşındı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da önemli rakamlara ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nda toplamda 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 3 milyon 97 bin 705 yolcunun geçiş yaptığı açıklandı.
THY'nin 2024 yılına ilişkin verileri de oldukça dikkat çekici
Mart ayında taşınan yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış yaşandı ve toplamda 6,14 milyon yolcu taşındı. THY'nin filosundaki uçak sayısı da 453'e ulaştı. Mart dönemi dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3'lük bir artış görülürken, yolcu doluluk oranında ise bir miktar düşüş kaydedildi.
Türkiye'nin havacılık sektöründe hızla büyüdüğünü ve önemli başarılara imza attığını net olarak görüyoruz. Ülkemizin havaalanları ve havayolu şirketleri, artan talebe cevap vermek için sürekli olarak altyapılarını güçlendiriyor ve hizmet kalitesini artırıyor.
THY ve Airbus, Türkiye'de üretim yapacak! 30 Türk şirket katılacak
Bu başarı trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. 2024 yılındaki Türkiye havacılık sektörü gelişimi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye Havacılık Sektöründe Büyük Bir Yol Kat Etti - Son Dakika
Viewsonic, 760 inç'e varan devasa LED ekranlarını tanıttı. Ürünlerin kolay kurulum ve bakım gerektirmediği belirtilirken, kullanıcıların kişiselleştirme imkanı da sunuluyor. Ayrıca birden fazla ekran birleştirilerek devasa bir ekran oluşturulabiliyor. Ekranlar modüler tasarıma sahip ve darbe ve nemlenmeye karşı koruma sağlıyor. Kamusal ortamlar için tasarlanan ekranların uzun vadede kullanıcıların yararına olması umuluyor.
vivo, orta seviyeye hitap eden V30 serisine V30e 5G isimli yeni bir bütçe dostu model eklemeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun kutusu ortaya çıktı ve tasarım öğeleri hakkında ipuçları verdi. V30e, ekrana gömülü selfie kamerası, kavisli ekran ve dairesel bir kamera modülü gibi özellikler sunacak. Ayrıca 8GB RAM, Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti ve 64 Megapiksel ana kamera gibi teknik özelliklere sahip olacak.
8 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek olan güneş tutulması, Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada'da canlı olarak izlenebilecek. Ancak Google TV veya belirli kanallar aracılığıyla güneş tutulmasını takip etmek mümkün olacak. Ayrıca NASA da kendi YouTube kanalından tutulmayı yayınlayacak.
AMD'nin yeni nesil işlemcileri Ryzen 7 8700F ve Ryzen 5 8400F, test sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, kullanıcılarla detaylı bir bilgi paylaşarak sessizliğini bozdu. Ryzen 7 8700F, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahipken, Ryzen 5 8400F 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. İşlemcilerin performansı benzer olsa da fiyatları henüz açıklanmadı.
Call of Duty serisinin en sönük oyunlarından biri olarak değerlendirilen Call of Duty Vanguard'ın, dudak uçuklatan seviyede satış rakamına ulaştığı ortaya çıktı. Activision için çalışan bir stratejik danışmanın LinkedIn profilinde paylaşılan bilgiye göre, oyunun 30 milyondan fazla kopya sattığı belirtiliyor. Oyunun eleştirel başarısızlıklara rağmen yüksek satış rakamı, Call of Duty serisinin sadık hayran kitlesi ve geniş oyuncu kitlesine olan talebi gösteriyor.
Jeff Bezos'un uzay araştırmaları şirketi Blue Origin, sıradaki misyonunda 90 yaşındaki bir astronotu uzaya gönderecek. Ed Dwight, yıllar sonra hayallerini gerçekleştirecek ve az sayıdaki siyahi astronottan biri olacak. Blue Origin'in yeni nesil uzay aracı New Shepard ile seyahat edecek olan Dwight, mürettebattaki 6 kişiden biri olacak. Blue Origin yönetimi, seferin başarıyla tamamlanacağı konusunda emin bir görüntü çiziyor.
Tarihler 16 Nisan 1992 yılını gösterdiğinde Windows 3.0 kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınlandı. 3.0 sürümünü bir adım öteye taşıyacak olan 3.1 sürümü ile birlikte kullanıcıların işletim sistemlerinde birçok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerle birlikte bazı yeni özellikler de artık bilgisayarlara eklenmiş oldu. Yaşlı teknoloji kurtları o günleri hatırlayacaktır. Zira bu güncelleme yayınlandığı gün doğan biri şu anda 32 yaşında. Bu sebeple biraz eskilere yolculuk ettiğimizi tekrar hatırlatırım. Windows 3.1 ile birlikte kalın ve italik biçimlendirmenin yanı sıra farklı boyutlarda da bozulmadan gözükebilen TrueType yazı tipi türü eklendi. O dönem en çok oynanan oyunlardan olan Mayın Tarlası da Windows 3.1 ile birlikte geldi. Oyun aslında oldukça basitti. Bastığınız karenin altında mayın varsa patlıyordu ve yanıyordunuz. Boş karelerin etraflarında ise bazı rakamlar yer alıyordu. 1, 2 ve 3 şeklindeki bu rakamlar aslında bahsi geçen karenin etrafında kaç mayın olduğunu size bildiriyordu. Bu rakamları dikkate alarak siz de hangi karede mayın olmadığını bulmaya çalışıyordunuz. O dönem birçok kişi 'Mayın Tarlası oyunu nasıl oynanıyor?' sorusunun cevabından habersizdi ve bu sebeple rastgele karelere basıyordu.
Gmail'in yeni spam politikası nedeniyle bazı Outlook kullanıcılarının e-postaları spam olarak işaretleniyor ve engelleniyor. Microsoft, kullanıcıların şikayetleri üzerine sorunu çözeceklerini belirtti. Gmail'in bu güvenlik önlemleri başarılı olacak mı? Kullanıcıların görüşleri önemli.
Gears of War serisinin hayranları için heyecan verici bir haber var. Gears of War 6'nın çok yakın bir zamanda tanıtılacağı iddia ediliyor. Xbox'un yaz etkinliğinde duyurulması beklenen tek oyun bu değil. Söylentiye göre Microsoft'un yakın zamanda satın aldığı bir şirketin popüler serisi Call of Duty'nin yeni oyunu da bu yaz tanıtılacak. Ayrıca Gears of War 6'nın yanı sıra, Avowed ve Indiana Jones and the Great Circle gibi diğer büyük oyunların da duyurulması bekleniyor. Xbox ekosisteminde bazı önemli değişiklikler de gündemde. Xbox yöneticisi Kareem Choudhry'nin Microsoft'tan ayrılması, Xbox içinde bazı değişikliklere yol açtı. Xbox'un diğer platformlara da oyunlarını getirme stratejisi de değişiyor gibi görünüyor. Xbox'un geleceği hakkında da bazı ipuçları var. Phil Spencer'ın Polygon ile yaptığı röportajda belirttiği gibi, Xbox'un PC mağazalarını konsola getirme planları var.
Xbox Series X ve Series S sahipleri, HDR ayarlarını doğru şekilde yapmadıklarında oyun deneyimlerini olumsuz etkileyebilirler. Profil ayarlarından TV ve ekran ayarlarına girerek HDR ayarlarını kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, kullanılan monitör veya televizyonun da HDR uyumlu olması gerekmektedir. Doğru HDR ayarları, oyunların grafik kalitesini artırır, derinlik ve detay sunar, kontrastı iyileştirir ve göz yorgunluğunu azaltır. Bu ayarların doğru yapıldığından emin olmak, en iyi oyun deneyimini elde etmek için önemlidir.
Sizin düşünceleriniz neler ?