Teknoloji

Mart ayına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün istatistikleri ve THY'nin 2024 yılına ait verileri ortaya koyuyor ki Türkiye, havacılık sektöründe büyük bir yol kat etti. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

2024'ün ilk çeyreğinde 44 milyon kişi hava yolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre mart ayında 14,6 milyon, yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık 44 milyon yolcu hava yolunu tercih etti. Bakan Uraloğlu, bu artışın teknolojiye yapılan yatırımların ve sektöre olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Mart ayında iç hatlarda ve dış hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayılarında ciddi artışlar yaşandı. İç hatlarda 67 bin 539, dış hatlarda ise 54 bin 922 uçak trafiği gerçekleşti. Toplam uçuş trafiği ise üst geçişlerle birlikte 165 bin 329'a ulaştı.

Mart ayında havalimanlarındaki yolcu trafiği de dikkat çekiciydi. İç hat yolcu trafiği 6 milyon 587 bin 526'ya, dış hat yolcu trafiği ise 7 milyon 992 bin 360'a ulaştı. Toplamda ise 14 milyon 608 bin 213 yolcuya hizmet verildi. Bu rakamlar, 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 3,8, dış hat yolcu trafiğinde ise yüzde 11,4'lük bir artışa tekabül ediyor.

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Ayrıca yük trafiğinde de önemli bir artış yaşandığı belirtiliyor. Mart ayında iç hatlarda 58 bin 801 ton, dış hatlarda ise 279 bin 612 ton yük taşındı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da önemli rakamlara ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nda toplamda 5 milyon 895 bin 146 yolcuya hizmet verilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 3 milyon 97 bin 705 yolcunun geçiş yaptığı açıklandı.

THY'nin 2024 yılına ilişkin verileri de oldukça dikkat çekici

Mart ayında taşınan yolcu sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış yaşandı ve toplamda 6,14 milyon yolcu taşındı. THY'nin filosundaki uçak sayısı da 453'e ulaştı. Mart dönemi dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3'lük bir artış görülürken, yolcu doluluk oranında ise bir miktar düşüş kaydedildi.

Türkiye'nin havacılık sektöründe hızla büyüdüğünü ve önemli başarılara imza attığını net olarak görüyoruz. Ülkemizin havaalanları ve havayolu şirketleri, artan talebe cevap vermek için sürekli olarak altyapılarını güçlendiriyor ve hizmet kalitesini artırıyor.

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Bu başarı trendinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. 2024 yılındaki Türkiye havacılık sektörü gelişimi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.