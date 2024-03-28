Türkiye\'nin güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin MW\'ı aştı!

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Türkiye, güneş enerjisi alanında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Güneş enerjisi kurulu gücü ilk defa 12 bin megawatt (MW) seviyesini aşarak 12 bin 425 MW'a ulaştı. Aynı zamanda, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı son iki aydır yüzde 51'in üzerinde gerçekleşti.

Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi gücü 12 bin MW'ı aştı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığının anahtarı olacağını vurgulayarak, 2035 yılına kadar her yıl 5 bin MW'lık kurulu güç artışı hedeflediklerini belirtti.

Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılamasının yanı sıra enerji bağımsızlığını artırma ve iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine ulaşma konusunda kritik bir role sahip. Bir zamanlar hidrolik enerjiye dayanan yenilenebilir enerji yapısı, şimdi güneş ve rüzgar enerjisi gibi kaynaklara kaymış durumda.

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2023 yıl sonu itibarıyla 11 bin 316 MW olan güneş enerjisi kurulu gücü, sadece iki ay içinde 12 bin MW sınırını aşarak 12 bin 425 MW'a ulaştı. Bu, sadece şubat ayı sonuna kadar olan dönemde 2023 yılında kaydedilen artışın neredeyse yarısına eşit bir artış anlamına geliyor.

Ayrıca, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı ocak ve şubat aylarında sırasıyla yüzde 51,63 ve yüzde 51,03 olarak gerçekleşti. Bu da yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki önemli katkısını gösteriyor.

Bakan Bayraktar'ın belirttiği gibi Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretiminde önemli bir orana ulaştı. 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e çıkarma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.

Bakan, 2035 yılına kadar güneş enerjisinde yıllık 3 bin 500 MW, rüzgar enerjisinde ise yıllık bin 500 MW olmak üzere toplamda her yıl 5 bin MW'lık kurulu güç artışı hedeflediklerini ve önümüzdeki 12 yıl boyunca toplamda 60 bin MW yeni kurulu güce ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

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