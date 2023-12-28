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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA III'ün ilk uçuşunu duyurdu - Son Dakika
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA III'ün ilk uçuşunu duyurdu

Türk Havacılık Uzay CEO'su ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli drone ANKA III'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. ANKA III, 1 saat 10 dakika boyunca 8 bin ft. irtifada uçarak başarısını kanıtladı. ANKA III, Türkiye'nin savunmasına güçlü bir katkı sağlayacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA III\'ün ilk uçuşunu duyurdu
28.12.2023 - 22:36,
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Türk Havacılık Uzay CEO'su ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, X hesabından yaptığı paylaşımla yerli drone'umuzun ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA III, ilk uçuş testini başarıyla geçti!

ANKA III, 1 saat 10 dakika boyunca 8 bin ft. irtifada uçtu

TUSAŞ bünyesinde tamamen yerli olarak geliştirilen hayalet uçak ANKA III, bugün ilk uçuş testine girdi ve başarıyla testi geçti. 1 saat 10 dakika boyunca uçuş yapan drone, bunu 8 bin ft. irtifada gerçekleştirerek kuvvetini kanıtladı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. ???? pic.twitter.com/ElZaSoNRVo

Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023

Dilerseniz ANKA III'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından X'te paylaşılan videosunu yukarıdan da izleyebilirsiniz.

İHA misyonlarında kullanılacak olan ANKA III, teknik özellikleriyle de göz dolduruyor. Aşağıda özet olarak hayalet uçağın teknik bilgilerini görebilirsiniz:

Azami kalkış ağırlığı6,5 tonFaydalı yük kapasitesi1.2 tonHavada kalış süresiYaklaşık 10 saatServis irtifası12 bin metreAzami hız787 km/hSeyir hızı

Eğer ANKA III ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki ince dokunmuş sık elenmiş içeriğimize de göz atabilirsiniz.

Uçan kanat Anka-3, tanker İHA olacak!

Teknik özellikler listesinde gördüğünüz irtifa yüksekliği ve havada kalış süresini göz önünde bulundurduğumuz zaman, ANKA III'ün çok başarılı bir askeri operasyon istihbarat aracı olacak diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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TUSAŞ, Uzay, Savunma, Havacılık, Teknoloji, Son Dakika

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