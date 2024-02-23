Twitch\'e erişim engeli getirildi

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Türkiye'nin en popüler canlı yayın platformlarından Twitch için geçtiğimiz dakikalar itibariyle bir erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engelinin sebebi ne? İşte tüm bilinenler…

Twitch için erişim engeli!

BTK'nın resmi web sitesindeki site bilgileri sorgulama sayfasına baktığımızda Twitch'in erişime engellendiğini görüyoruz. Bu kararınsa Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini görüyoruz.

Erişim engeli için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talepte bulunduğu görülse de bu talebin nedeni tam olarak bilinmiyor. Platformda Türkiye'de yasak olmasına rağmen casino vb. kumar oyunlarının yayınları yapıldığı biliniyordu. Kararın da bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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Bazı kullanıcılar, Twitch'e erişim engeli getirilmesine rağmen platforma giriş yapabildiklerini söylüyor. Bunun nedeni ise internet sağlayıcılarının henüz BTK kararını uygulamaması. Birkaç dakika içerisinde tüm sağlayıcılar, Twitch'i yasaklayacaktır.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Twitch rakibi platform olarak hizmet veren Kick için de bir erişim engeli getirildi. Bu engeli de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü talep etmişti. Yasaklamanın nedeniyse platformda kumar kategorisi olmasıydı. Şirket bu kategoriyi Türkiye'deki kullanıcılar için gizlediğini açıkladı. Bu doğrultuda BTK'dan bir yanıt bekleniyor.

Diğer sosyal medya platformları da yasaklanır mı?

Twitch ve Kick'in, platformlarda kumar ile ilgili canlı yayınlar yapıldığı için erişime engellenmesi sebebi doğrultusunda YouTube gibi platformlar için de yasaklama olup olmayacağı merak ediliyor. Zira bu gibi video yükleme platformlarında da kumar ile ilgili içerikler dolaşıyor.

Twitch'e erişim engeli uygulanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizi bilgilendireceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.