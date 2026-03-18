Twitter\'a beğenmeme butonu geliyor

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te (Twitter) kullanıcıların uzun süredir beklediği "beğenmeme" (dislike) butonunun yakında devreye alınacağını duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, platformdaki içerikler hakkında olumsuz geri bildirim verebilecek.

BEĞENMEME BUTONU, DOĞRULANMIŞ AÇIK OLACAK

Ancak Musk, bu butonun kötü niyetli gruplar tarafından suiistimal edilmesini ve içeriklerin toplu saldırıya uğramasını engellemek için önemli bir kısıtlama getirdiklerini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, beğenmeme butonu ilk etapta yalnızca doğrulanmış hesaplar tarafından kullanılabilecek. Musk, bu kararın temel amacının spam bot saldırılarını önlemek olduğunu vurguladı.