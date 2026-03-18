Üye Girişi
Son Dakika Logo

Twitter'a beğenmeme butonu geliyor

18.03.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyarder iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu X platformuna dislike (beğenmeme butonu geleceğini açıkladı. Musk, "Spam bot saldırılarını önlemek için, dislike butonu yalnızca doğrulanmış hesaplar için aktifleştirilecek." dedi.

Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te (Twitter) kullanıcıların uzun süredir beklediği "beğenmeme" (dislike) butonunun yakında devreye alınacağını duyurdu. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, platformdaki içerikler hakkında olumsuz geri bildirim verebilecek.

BEĞENMEME BUTONU, DOĞRULANMIŞ AÇIK OLACAK

Ancak Musk, bu butonun kötü niyetli gruplar tarafından suiistimal edilmesini ve içeriklerin toplu saldırıya uğramasını engellemek için önemli bir kısıtlama getirdiklerini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, beğenmeme butonu ilk etapta yalnızca doğrulanmış hesaplar tarafından kullanılabilecek. Musk, bu kararın temel amacının spam bot saldırılarını önlemek olduğunu vurguladı.

Sosyal Medya, Teknoloji, Finans, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    almayin şu abd ve israel mallarini boykot 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 19:51:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.