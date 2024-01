Ubisoft, 2024\'te Star Wars Outlaws\'ı piyasaya sürecek

Star Wars evreni oyun dünyasında hızla genişlemeye devam ediyor. 2023 yılında EA Games'in yayınladığı Star Wars Jedi: Survivor ile karışık yorumlar alan seri, 2024'te ise Ubisoft tarafından geliştirilen Star Wars Outlaws ile genişleyecek.

Star Wars Outlaws 2024'ün sonunda çıkacak

Ubisoft daha önce Star Wars Outlaws'ın ilk duyurusunu yapmıştı. Şirketin paylaşımına göre açık dünya Star Wars oyunu 2024 yılında piyasaya sürülecekti. Yeni bir blog yazısı ise oyuna daha spesifik bir çıkış tarihi sunuyor.

Blog yazısı, Ubisoft Massive Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Outlaws'ın 2024'ün sonlarında piyasaya sürülmesinin planlandığını ortaya koydu. Bu da oyunun, aynı çeyrekte çıkması planlanan yeni Call of Duty ve STALKER 2 gibi yapımlarla rekabet edeceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında Xbox Games Showcase'de duyurulan Star Wars Outlaws; The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi arasında geçiyor. Oyuncular Kay Vess rolünü üstlenerek Star Wars filmlerindeki işleri yerine getirecek.

Haziran duyurusunda Ubisoft; şehirler ve yerel bölgelere dikkat çekerek seçimlerin büyük sonuçlara sahip olacağını söyledi. Bu da oyunu rol yapma türünde önemli bir yapım haline getirecek.

Outlaws'ın 2024'te çıkacağı belli olsa da, diğer Star Wars oyunlarının durumu belirsizliğini koruyor. Quantic Dream'in hikaye odaklı Eclipse'i üç yıldan uzun süredir büyük bir gelişme görmedi.

