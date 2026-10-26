Üç boyutlu tasarım yaptılar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de GençTek Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleriyle üç boyutlu tasarım ve modelleme deneyimi yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü GençTek Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilikçi Sınıfı'nda gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Baran'ın liderliğindeki atölyede öğrenciler, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ve Gravity Sketch uygulamasını kullanarak üç boyutlu modeller oluşturdu. Programa Farabi Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Düzce Fen Teknoloji ve Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesinden öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı.

GençTek'in akran öğrenmesi ve birlikte üretme anlayışıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin dijital tasarım becerilerini geliştirmeleri ve fikirlerini teknolojiyle buluşturmaları amaçlandı.