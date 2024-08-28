Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım

Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul\'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki taksi sorununun çözümüne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız." ifadelerini kullandı.

28.08.2024 23:43
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız." ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım - Son Dakika

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