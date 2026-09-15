Uraloğlu: Uçuş Rehberim ile Türkiye hava sahası harita üzerinden anlık izleniyor - Son Dakika
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Uraloğlu: Uçuş Rehberim ile Türkiye hava sahası harita üzerinden anlık izleniyor

Uraloğlu: Uçuş Rehberim ile Türkiye hava sahası harita üzerinden anlık izleniyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ'nin geliştirdiği Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması'nın canlı uçuş takip sistemiyle Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşların harita üzerinden anlık izlenebildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması'na ilişkin, "Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim Mobil Uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Ekim 2020'de kamuoyuna tanıtılan Uçuş Rehberim'in iOS ve Android işletim sistemlerinde hizmet verdiğini belirterek uygulamanın yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını dijital ortamda tek noktadan karşılamayı amaçladığını söyledi.

"Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor"

Uraloğlu, yolcuların seyahatleri başlamadan uçuşlarına ilişkin bilgilere cep telefonlarından erişebildiğini kaydetti. Uraloğlu, "Uçuş takip özelliği ve anlık bildirimlerle yolcularımız uçuşlarına ilişkin bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Canlı uçuş takip sistemimiz sayesinde Türkiye hava sahasındaki iç hat, dış hat ve transit uçuşlar da harita üzerinden anlık olarak izlenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Uçuş Rehberim'in bugüne kadar 623 binden fazla indirildiğini belirten Uraloğlu, uygulamayla uçuş bilgilerinin yanı sıra havalimanındaki yolculuğu kolaylaştıran hizmetlerin de kullanıcıların erişimine sunulduğunu kaydetti.

"52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor"

Uraloğlu, 52 havalimanının kat planları baz alınarak hazırlanan interaktif haritalarla yolculara havalimanı içerisinde navigasyon imkanı sağlandığını belirterek, "52 havalimanımızın interaktif haritalarıyla yolcularımız bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabiliyor. Yolcularımız 'Kapıya Git' özelliğiyle uçuş kapısının konumunu kat planları üzerinden görebiliyor, bulunduğu noktadan kapıya kadar rota oluşturabiliyor. Böylece havalimanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor" şeklinde konuştu.

'Aracım Nerede?' ile park yeri cep telefonunda

Uçuş Rehberim'in otopark kullanımını kolaylaştıran özellikler de sunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Havalimanına aracıyla gelen yolcularımız 'Aracım Nerede?' hizmetiyle araçlarının konumunu fotoğrafıyla birlikte kaydedebiliyor ve dönüşlerinde araçlarını bıraktıkları noktaya kolaylıkla ulaşabiliyor" diye konuştu.

Uraloğlu, uygulama üzerinden havalimanlarına ilişkin ulaşım bilgilerinin de görüntülenebildiğini bildirdi.

Aylık 2 GB ücretsiz internet

Uçuş Rehberim kullanıcılarına ücretsiz internet hizmeti de sunduklarını aktaran Uraloğlu, "DHMİ tarafından işletilen havalimanlarımızda uygulama kullanıcılarımıza aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanı sağlıyoruz. Yolcularımız bu hizmetten havalimanlarımızın iç ve dış hatlar, gelen ve giden yolcu alanları ile kara ve hava tarafındaki bölümlerinde yararlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Görüş ve öneriler 'Çek-Gönder' ile iletilebiliyor

Uraloğlu, yolcuların 'Çek-Gönder' hizmeti aracılığıyla havalimanlarına ilişkin görüş ve önerilerini hızlı bir şekilde DHMİ'ye iletebildiklerini belirterek memnuniyet anketleri üzerinden de geri bildirimde bulunabildiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Uraloğlu: Uçuş Rehberim ile Türkiye hava sahası harita üzerinden anlık izleniyor - Son Dakika

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