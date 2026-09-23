Urla\'da yazılım ölçümü konferansı başladı, yapay zekanın etkisi tartışılacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE) ev sahipliğinde düzenlenen 34. Uluslararası Yazılım Ölçümü Çalıştayı ile 19. Uluslararası Yazılım Süreç ve Ürün Ölçümü Konferansı (IWSM-Mensura 2026) Urla ilçesinde başladı.

UrlaDam Kültür, Sanat ve Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, farklı ülkelerden yaklaşık 50 bilim insanı ve sektör temsilcisi yer alıyor.

Etkinlik kapsamında yazılım mühendisliği, yazılım ölçüm yöntemleri, ISO standartları, yapay zekanın yazılıma etkileri ve kuantum bilişimde ölçüm konuları ele alınıyor.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine, dünyada bilgi üretiminin hızla arttığını ve sahip olunan toplam bilginin her 5 günde bir ikiye katlandığını söyledi.

Farklı ülkelerden aynı alanda çalışan araştırmacıları bir araya getirdiklerini belirten Baran, Türkiye'nin dünya bilim literatürüne ve yükseköğretimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İYTE'nin yazılım, yapay zeka ve bilişim alanlarında öncü bir rol üstlendiğini kaydeden Baran, "Dünyanın farklı kıtalarından ve ülkelerinden bilim insanlarını bir araya getirmek, özellikle de daha yetkin bilim insanlarını genç, daha kariyerinin başındaki öğrencilerimizle buluşturmak ve tabii ki burada bir bilgi ve tecrübe transferini sağlamak bizim için çok ciddi bir kazanım." dedi.

İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Onur Demirörs de konferans serisinin bilişim dünyasında uzun yıllardır sürdürülen önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

Etkinlikte yapay zekanın yazılım mühendisliğine etkilerinin kapsamlı biçimde tartışılacağını vurgulayan Demirörs, "İnşaattaki metre gibi bizim de yazılım mühendisliğinde kullandığımız bazı ölçüm birimleri var. Bunlardan bir tanesi fonksiyonalite. Yazılımda kaç fonksiyonalite olduğunu ölçerek ve bu ölçümden yola çıkarak efor kestirimleri ya da maliyet kestirimleri yapabiliyoruz." diye konuştu.

Demirörs, etkinlik kapsamında oyunlaştırma yoluyla yazılım ölçümü eğitimi ve kuantum bilişimde ölçüm yaklaşımlarının da ele alınacağını belirterek, yapay zekanın sektörde üretkenliği artırırken nitelikli mühendislere olan ihtiyacı daha da belirginleştirdiğine dikkati çekti.

Konferans, 25 Eylül'e kadar çeşitli oturum ve çalıştaylarla devam edecek.