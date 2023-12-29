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USOM, iOS cihazlarında güvenlik açıkları tespit etti - Son Dakika
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USOM, iOS cihazlarında güvenlik açıkları tespit etti

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), iOS cihazlarını etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, açığın cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırdığını belirtti. BTK, Apple'dan açıklama talep etti ve soruşturma başlattı. Kullanıcıların güvenlik önlemlerini artırmaları önerildi.

USOM, iOS cihazlarında güvenlik açıkları tespit etti
29.12.2023 - 20:28,
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Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), bir süredir gündemde yer alan iOS cihazlarındaki açıklara yönelik birtakım çalışmalar gerçekleştiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve eski BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, bazı uyarılarda bulundu.

USOM, iOS cihazlarını etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit etti

Ömer Fatih Sayan, USOM tarafından iOS'larda ciddi bir açık keşfedildiğini, bu açığın cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırdığını belirtti. Ek olarak BTK'nın Apple'dan açıklama talep ettiğini be soruşturma başlatıldığını belirtti.

USOM, iOS cihazlarında güvenlik açıkları tespit etti

Sayan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

USOM uhdesinde yürütülen kapsamlı siber tehdit istihbarat çalışmaları ile iOS cihazlarını etkileyen ciddi güvenlik açıkları tespit edilmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz (BTK) konuyla ilgili Apple'dan açıklama talep etti ve aynı zamanda soruşturma başlattı.

Uluslararası kamuoyu ile birlikte gerekli önlemlerin acil olarak alınması için biz hazırız. Küresel siber zafiyetlere karşı ciddi yaptırımların uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu kritik açık; cihazların tam kontrolünün ele geçirilmesini ve kullanıcı verilerinin çalınması riskini barındırıyor.

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Eski BTK Başkanı Sayan, iOS cihazlarına sahip kullanıcıların aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini önerdi.

İşte o önlemler;

iOS işletim sistemini en güncel sürüme yükseltin.

iMessage ve FaceTime ayarlarınızı gözden geçirin ve gerekirse geçici olarak devre dışı bırakın.

Güçlü parolalar kullanarak hesap güvenliğinin sağlayarak, düzenli aralıklarla parolaları güncelleyin.

Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.(2FA)

Şüpheli veya tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin.

Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama yüklemekten kaçının.

Zararlı veya tanımadığını bağlantılara tıklamaktan kaçının.

Kullanılan uygulamalara verilen izinlerin düzenli olarak kontrol edin. Uygulamaların kamera, mikrofon, fotoğraf gibi hassas verilere erişimlerini sınırlandırın.

Kablosuz bağlantı özelliklerinin sadece ihtiyaç duyulduğu durumlarda aktifleştirin.

Konum servislerinin yalnızca gerektiğinde kullanın ve gereksiz uygulamaların konum servislerine erişimleri kısıtlayın.

Safari web tarayıcısı uygulamasında kullanıcı adı ve parola bilgilerinin otomatik tamamlanmasını engelleyin.

Kaynak: Shiftdelete
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