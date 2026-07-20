Vali Işın, DUSCART Takımı ile Buluştu

Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar Üniversitesi Güneş Arabası Takımı (DUSCART) Alternatif Enerjili Araçlar Takımı üyeleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette takımın 2026 yılı teknoloji yarışmalarına yönelik hazırlıkları, bugüne kadar elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar ile yeni dönem hedefleri hakkında Vali Işın'a bilgi verildi.

Takım Kaptanı Alina Yıldız ile takım üyeleri Osman Altınsoy, Hasan Erdemlig, Emir Alkan, Zeynep Kılınç ve Beyza Değerlier, TEKNOFEST başta olmak üzere katıldıkları teknoloji yarışmalarında kazandıkları dereceleri ve 2026 yılı yarışma takvimine ilişkin yürüttükleri çalışmaları paylaştı.

DUSCART Alternatif Enerjili Araçlar Takımı, bugüne kadar TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları İvmelenme Kategorisi Türkiye Birinciliği, Uluslararası Efficiency Challenge Görsel Tasarım Ödülü, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Türkiye İkinciliği, En Özgün Tasarım Ödülü, En İyi Takım Ruhu Ödülü ile Uluslararası Elektrikli Araç Yarışmaları ADAS Fonksiyonları Ödülü başta olmak üzere birçok önemli başarı elde etti.

Takımın başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, bilim ve teknoloji alanında üreten gençlerin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. DUSCART ekibini tebrik eden Işın, 2026 yılında katılacakları TEKNOFEST Robotaksi - Binek Otonom Araç Yarışması, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışmaları ve Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nda başarılar dileyerek, çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu. - KÜTAHYA