vivo Modelleri İçin 5.5G Desteği OTA Güncellemesiyle Geliyor

Teknoloji

5G teknolojisine yeni yeni alışmış olmamıza rağmen, yeni bir ağ standardı ile karşı karşıyayız. 5G-Advanced yani 5GA adıyla da anılan bu yeni bağlantı ilk olarak Çin'de yaygınlaşmaya başlayacak. Bu anlamda önce Oppo Find X7 ikilisi sonra da Xiaomi 14 Ultra modeli bu desteği açıkladı. Şimdi ise vivo bir güncelleme ile iki modeline OTA güncellemesi ile 5.5G desteği sunma peşinde. İşte 5.5G desteği alacak vivo modelleri.

OTA güncellemesi ile 5.5G desteği alacak vivo modelleri

Akıllı telefon üreticileri OTA yani otomatik yazılım güncellemesi sistemleri kullanıyor. Bu anlamda vivo 5.5G desteği için bir OTA güncellemesi yayınlayacak. Çin'de ülkenin en büyük telekom şirketlerinin 5.5G bağlantısını yıl sonuna kadar tüm şehirlere sunma çabası, Çin'li üreticileri de harekete geçirdi.

Bu anlamda vivo X100 serisi ve vivo X Fold 3 serisi yani toplam dört model için 5.5G desteği güncellemesi gelecek. Bu anlamda 5G desteğine sahip tüm modellere 5.5G desteği de yavaş yavaş gelecek. Türkiye'de de devam eden 5G çalışmaları 5.5G üzerinde devam ediyor.

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Paylaşılan vivo X100 Pro görseli de modelin 3619,19 Mbps indirme hızına ve 160,75 Mbps yükleme hızına ulaştığını gösteriyor. Peki 5.5G nedir ve 5G'ye göre nasıl avantajlara sahip?

Peki 5.5G nedir ve 5G'den farkları ne?

5G teknolojisi ile artan indirme ve internet hızları 5.5G ile daha da yukarı çıkıyor. Buna göre 5.5G teknolojisi 5G'den 10 kat hızlı veri aktarımı sunacak. Buna göre 5.5G 10 Gbps'ye kadar indirme ve 1 Gbps'ye kadar yükleme hızlarına sahip. Tabii ki bunlar en maksimum seviyeler. Buna karşın şu an sahip olduğumuz internet hızlarına göre oldukça yüksek seviyede. Bu anlamda 5.5G, 5G'ye göre yüzde 300 daha hızlı olmayı vaat ediyor.

5.5G destekleyen modeller ayrıca yapay zeka ile güçlendirilen ağ optimizasyonu gibi avantajlara da sahip olacak. Daha fazla cihazın ağa bağlanmasını sağlama, daha az güç tüketimi ve daha geniş bir kapsama alanı da 5.5G ağının diğer özellikleri. Özellikle yapay zeka destekli ağ optimizasyonu telefon ve internetin çekmeme sorununa da çözüm sunacağa benziyor.