Vivo S18e: Özellikler ve Fiyat

Son yıllarda Türkiye'de daha sık duyulmaya başlanan akıllı telefon üreticilerinden Vivo, kısa süre önce ana vatanı Çin'de yeni S18 serisini tanıttı. Üç modelden oluşan bu seride yer alan S18e, uygun fiyatlı Android olması dikkat çekti. İşte Vivo S18e özellikleri ve fiyatı…

Vivo S18e özellikleri ve fiyatı

Bütçe dostu akıllı telefon arayanların ilgisini çeken Vivo S18e, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Buna ek olarak 1800 nit tepe parlaklık sunuyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alıyor. LPDDR4X tipinde 12 GB RAM'e sahip olan Vivo S18e modelinin depolama seçenekleri ise 256 GB ve 512 GB şeklinde. Depolama biçiminin UFS 2.2 olduğunu belirtmek gerekiyor.

1 TB depolama ve OIS kamera! Vivo X100 Pro'nun globale geliş tarihi ortaya çıktı

Ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulum ise OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bulanıklık lensinden oluşuyor.

Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışan akıllı telefon, 80W hızlı şarj ile beslenen 4800 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Ekran içinde parmak izi okuyucusuna yer veren cihazın 5G ve NFC bağlantı desteği olduğunu da belirtelim.

Vivo S18e teknik özellikleri şu şekilde;