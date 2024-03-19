vivo, yakın zamanda uygun fiyatlı yeni Android akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T3 5G adlı bu model için şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Son olarak cihaz, Google veri tabanında görüntülendi. İşte beklenen vivo T3 5G özellikleri…
Beklenen vivo T3 5G özellikleri
vivo T3 5G, Google Play Console veri tabanında ortaya çıktı. Bilmeyenler için Google Play Console, Android uygulama geliştiricilerinin Play Store'daki uygulamalarını yönetebildikleri bir platform. Bu platformda akıllı telefon modellerinin listelendiği bir sayfa da var. İşte vivo T3 5G de bu sayfaya eklendi. Böylelikle bazı özellikleri gözler önüne serildi.
İlgili sayfada yer alan bilgilere göre vivo T3 5G modeli, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci, iki adet ARM Cortex-A715 ve altı adet ARM Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi ise Mali-C610 MC4.
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Öte yandan telefon, Full HD+ çözünürlük sunan ve her bir inçine 440 piksel düşen bir ekrana sahip olacak. 8 GB RAM ile geleceği bilgisi yer alan cihaz, Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 üzerinde çalışacak. Son olarak vivo T3 5G'nin LED flaşlı dikey kamera kurulumuna yer vereceği de Google Play Console'da görülüyor.
Beklenen vivo T3 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;
Marka tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Mart'ta tanıtılacak vivo T3 5G'nın 240 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bağlamda uygun fiyatlı Android kataloğuna gireceğini söyleyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › vivo T3 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı - Son Dakika Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde geliştirilen 'CranioCatch' adlı yapay zeka sistemi sayesinde hasta ağzındaki sorunların teşhisi ve dişe uygulanacak tedavi planlaması yapılarak, hekimin teşhis süresi kısaltılıyor ve hastaya avantaj sağlanıyor. Yapay zeka, karar destek sistemi olarak kullanılarak çürüklerin tespit edilmesi ve hastaya görsel olarak gösterilmesi sağlanıyor. Ayrıca, hastanın çekilen filminin yapay zekaya aktarılmasıyla saniyeler içinde teşhis ve tedavi planlaması yapılıyor. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde kullanılan bu yazılım, diş hekimliği fakültelerinde eğitim modülü olarak kullanılmaya başlanmıştır ve Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde pilot uygulamasına başlanacaktır. Ayrıca, dijital diş hekimliği uygulamaları da yaygınlaşmaktadır ve 5 yıl içinde dijital diş hekimliğinin Türkiye'de yüzde 60 oranında yaygınlaşması beklenmektedir. Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşması için oluşturduğu AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 11'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, firmaların rekabet şansını artıracak projeler ve iş birliği konuları ele alındı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Bilecik Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile bir araya geldi. Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen programda, Ay sanayi gelişimi ve Ar-Ge projelerinin öneminden bahsetti. Apple'ın bu sene birçok yeni ürün çıkaracağı uzun zamandır bilinen bir iddia. Şirket, beklendiği gibi geçtiğimiz ay M3 işlemcili MacBook Air tanıttı. Şimdi ise sıra, iPad'lere geldi. Tüm modelleri yenileyeceği söylenen şirketin 12,9 inç iPad Air de çıkaracağı öne sürülüyordu. Ancak kısa süre tam tersi bir iddia ortaya atıldı. Apple, 12,9 inç iPad çıkarmayacak mı? Bilindiği üzere Apple, birkaç yılda bir mevcut ürünlerini daha yeni teknolojiler ile donatarak yeniden piyasaya sürüyor. Aktarılan bilgilere göre şirket, mevcut iPad modellerini de daha güçlü hale getirerek tüketicilerin karşısına çıkaracak. Mevcut bilgilere göre Apple'ın M3 işlemcili ve OLED ekranlı iPad Pro bir yana şimdiye kadarki en büyük ekranlı Air olacak 12,9 inç iPad Air de tanıtacağı biliniyordu. Hatta Mark Gurman gibi güvenilir analistler de böyle söylüyordu. Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan ShrimpApplePro, herkesin aksine teknoloji devinin iPad Air için sadece 10,9 inç ekranlı seçeneği satışa sunacağını iddia etti. Buna göre kaynak, şirketin daha büyük ekranlı bir Air planı olmadığını öne sürüyor. Bu iddianın gerçek olup olmadığını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. Analistlere göre Apple, yeni ürünlerini mart yani bulunduğumuz ayın sonunda veya nisan ayının başında tanıtacak. Yani önümüzde pek de uzun bir süre yok. Son bilgilere göre Apple'ın yeni tanıtacağı ürünler şu şekilde sıralandı; Apple iPad Pro, M3 işlemci, OLED ekran, daha ince kasa, MagSafe kablosuz şarj desteği. Apple iPad Air, M2 işlemci, 10,9 inç, Magic Keyboard, daha büyük trackpad, alüminyum kasa, Apple Pencil. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni iPad modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. YouTube Music, yeni bir özellik olan şarkı mırıldanma ile kullanıcıların bilmedikleri şarkıları bulmalarını sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, şarkının adını bilmedikleri durumlarda şarkıyı mırıldanarak bulabiliyorlar. YouTube Music'in yapay zeka teknolojisi, kullanıcının mırıldandığı şarkıyı tanıyarak en doğru sonucu bulmaya yardımcı oluyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik, yakın zamanda iOS cihazlara da sunulması bekleniyor. Microsoft'un Windows 10 için yapacağı güncelleme ile kilit ekranı daha işlevsel hale gelecek. Kullanıcılar, kilit ekranında hava durumu, trafik durumu ve finansal bilgiler gibi önemli bilgilere erişebilecekler. Ayrıca Windows Spotlight özelliği sayesinde kilit ekranı daha ilgi çekici hale gelecek. Bu güncelleme, Windows 10'un genel performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. NASA, yeni bir bilim kurgu rol yapma oyunu olan The Lost Universe'ü ücretsiz olarak yayınladı. 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ÖzellikDetaylarİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM8 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FuntouchOS 14Ekran – Çözünürlük2400 x 1080 (Full HD+)Ekran – PPI440 PPIArka Kamera KurulumuLED flaşlı dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu
Marka tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Mart'ta tanıtılacak vivo T3 5G'nın 240 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu bağlamda uygun fiyatlı Android kataloğuna gireceğini söyleyebiliriz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo T3 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde geliştirilen 'CranioCatch' adlı yapay zeka sistemi sayesinde hasta ağzındaki sorunların teşhisi ve dişe uygulanacak tedavi planlaması yapılarak, hekimin teşhis süresi kısaltılıyor ve hastaya avantaj sağlanıyor. Yapay zeka, karar destek sistemi olarak kullanılarak çürüklerin tespit edilmesi ve hastaya görsel olarak gösterilmesi sağlanıyor. Ayrıca, hastanın çekilen filminin yapay zekaya aktarılmasıyla saniyeler içinde teşhis ve tedavi planlaması yapılıyor. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde kullanılan bu yazılım, diş hekimliği fakültelerinde eğitim modülü olarak kullanılmaya başlanmıştır ve Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde pilot uygulamasına başlanacaktır. Ayrıca, dijital diş hekimliği uygulamaları da yaygınlaşmaktadır ve 5 yıl içinde dijital diş hekimliğinin Türkiye'de yüzde 60 oranında yaygınlaşması beklenmektedir.
Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşması için oluşturduğu AOSB AR-GE / Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 11'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, firmaların rekabet şansını artıracak projeler ve iş birliği konuları ele alındı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, Bilecik Sanayi Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile bir araya geldi. Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen programda, Ay sanayi gelişimi ve Ar-Ge projelerinin öneminden bahsetti.
Apple'ın bu sene birçok yeni ürün çıkaracağı uzun zamandır bilinen bir iddia. Şirket, beklendiği gibi geçtiğimiz ay M3 işlemcili MacBook Air tanıttı. Şimdi ise sıra, iPad'lere geldi. Tüm modelleri yenileyeceği söylenen şirketin 12,9 inç iPad Air de çıkaracağı öne sürülüyordu. Ancak kısa süre tam tersi bir iddia ortaya atıldı. Apple, 12,9 inç iPad çıkarmayacak mı? Bilindiği üzere Apple, birkaç yılda bir mevcut ürünlerini daha yeni teknolojiler ile donatarak yeniden piyasaya sürüyor. Aktarılan bilgilere göre şirket, mevcut iPad modellerini de daha güçlü hale getirerek tüketicilerin karşısına çıkaracak. Mevcut bilgilere göre Apple'ın M3 işlemcili ve OLED ekranlı iPad Pro bir yana şimdiye kadarki en büyük ekranlı Air olacak 12,9 inç iPad Air de tanıtacağı biliniyordu. Hatta Mark Gurman gibi güvenilir analistler de böyle söylüyordu. Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan ShrimpApplePro, herkesin aksine teknoloji devinin iPad Air için sadece 10,9 inç ekranlı seçeneği satışa sunacağını iddia etti. Buna göre kaynak, şirketin daha büyük ekranlı bir Air planı olmadığını öne sürüyor. Bu iddianın gerçek olup olmadığını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. Analistlere göre Apple, yeni ürünlerini mart yani bulunduğumuz ayın sonunda veya nisan ayının başında tanıtacak. Yani önümüzde pek de uzun bir süre yok. Son bilgilere göre Apple'ın yeni tanıtacağı ürünler şu şekilde sıralandı; Apple iPad Pro, M3 işlemci, OLED ekran, daha ince kasa, MagSafe kablosuz şarj desteği. Apple iPad Air, M2 işlemci, 10,9 inç, Magic Keyboard, daha büyük trackpad, alüminyum kasa, Apple Pencil. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni iPad modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YouTube Music, yeni bir özellik olan şarkı mırıldanma ile kullanıcıların bilmedikleri şarkıları bulmalarını sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, şarkının adını bilmedikleri durumlarda şarkıyı mırıldanarak bulabiliyorlar. YouTube Music'in yapay zeka teknolojisi, kullanıcının mırıldandığı şarkıyı tanıyarak en doğru sonucu bulmaya yardımcı oluyor. Henüz test aşamasında olan bu özellik, yakın zamanda iOS cihazlara da sunulması bekleniyor.
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NASA, yeni bir bilim kurgu rol yapma oyunu olan The Lost Universe'ü ücretsiz olarak yayınladı. Oyun, oyuncuları uzay hakkında bilgi edinmeye teşvik eden gizemli bir hikayeye dahil ediyor. Hubble Uzay Teleskobu'nun da yer aldığı oyun, dört ila yedi kişilik gruplar için tasarlandı. Oyun, Aldastron şehrinde başlayan bir macerayı konu alıyor ve oyuncular kaybolan bilim insanlarının sırrını çözmeye çalışıyor. Oyun, kalem, kağıt ve zarlar kullanılarak oynanıyor ve NASA'nın resmi web sitesinden indirilebilir.
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Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yaklaşık 10 yılın ardından negatif faiz dönemine son vermesiyle fiyatlamalar zorlaşmaya devam ederken, yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları öncesi yoğun makroekonomik veri takvimi yatırımcıların...
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