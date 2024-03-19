vivo T3 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

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vivo, yakın zamanda uygun fiyatlı yeni Android akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T3 5G adlı bu model için şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Son olarak cihaz, Google veri tabanında görüntülendi. İşte beklenen vivo T3 5G özellikleri…

Beklenen vivo T3 5G özellikleri

vivo T3 5G, Google Play Console veri tabanında ortaya çıktı. Bilmeyenler için Google Play Console, Android uygulama geliştiricilerinin Play Store'daki uygulamalarını yönetebildikleri bir platform. Bu platformda akıllı telefon modellerinin listelendiği bir sayfa da var. İşte vivo T3 5G de bu sayfaya eklendi. Böylelikle bazı özellikleri gözler önüne serildi.

İlgili sayfada yer alan bilgilere göre vivo T3 5G modeli, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci, iki adet ARM Cortex-A715 ve altı adet ARM Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi ise Mali-C610 MC4.

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Öte yandan telefon, Full HD+ çözünürlük sunan ve her bir inçine 440 piksel düşen bir ekrana sahip olacak. 8 GB RAM ile geleceği bilgisi yer alan cihaz, Android 14 tabanlı FuntouchOS 14 üzerinde çalışacak. Son olarak vivo T3 5G'nin LED flaşlı dikey kamera kurulumuna yer vereceği de Google Play Console'da görülüyor.

Beklenen vivo T3 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;