vivo, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Android 14'ü uyumlu modellerine göndermeye devam ediyor. Çinli marka bu kapsamda son dönemde daha çok orta segmente odaklanıyor. Son gelen bilgiler ülkemizde de satışı bulunan bir modelin yeni yapıyı aldığını gözler önüne seriyor. Peki güncellemeyi alan bu vivo modeli hangisi?
vivo V23 Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesi aldı
vivo V23, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 almaya başladı. Yeni yapı PD2167DF_EX_A_14.2.10.3.W30 derlemesiyle gelirken, Mart 2024 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bununla birlikte yeni sürüm 5,5 GB boyutunda.
İşte Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesiyle gelen yeniliklerden bazıları:
Kilit Ekranı Saati
Kişiselleştirme yeteneğini artırmak için kilit ekranı saatinin saat düzeni stili ve yazı tipi ayarının yanı sıra Akıllı renk ters çevirme, Akıllı renk seçme ve Temel renk özelleştirme seçenekleri eklendi.
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Albümler
Resimleri düzenlerken görüntüleri özel çözünürlüklerde kaydetme desteği eklendi
Video düzenlemede, açıldığında orijinal kalitede videoları dışa aktarmanıza izin veren Orijinal kaliteli video dışa aktar seçeneği eklendi
Video düzenlemede çeşitli filtre efektleri eklendi
Kullanım senaryolarını ve efektleri sezgisel olarak yansıtmak için filtre küçük resimleri optimize edildi
Küçük Pencereler
Sürüklemeyi daha kolay hale getirmek için üst çubuk tasarımı eklendi
Uygulama içi içeriği kolayca görüntülemek için gezinme ve diğer senaryolarda mini pencereye geçmenizi sağlayan Mini küçük pencere modu eklendi. Tam ekran görünümüne geçmek için çift dokunabilirsiniz
Bölünmüş ekran ve küçük pencere yerleşimi eklendi, böylece küçük pencereleri bölünmüş ekran modunda açabilirsiniz
Sistem
Sistem yerleşik belleğini azaltarak ve yerleşik işlem bellek akışını iyileştirerek sistem belleği optimize edildi, böylece kullanıcıların günlük kullanımında sistem tarafından kullanılan belleği azaltarak kullanıcılara daha fazla bellek sağlandı
Şimdiye kadar Android 14 güncellemesi alan/ alacak vivo modelleri şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › vivo V23 Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesi aldı - Son Dakika 2024 yılında Apple ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları olan iPhone 15 ve Xiaomi 14, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her iki telefon da güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kaliteli kamera sistemleri sunuyor. Hangi telefonun tercih edileceği ise kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. iPhone 15 daha iyi performans ve kamera isteyenler için uygunken, Xiaomi 14 daha modern tasarım ve uzun pil ömrü arayanlar için daha uygun bir seçenek olabilir. Snapchat'in yeni güncellemesiyle birlikte Sonsuz Bellek adlı özelliği kullanıma sunacağı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, önemli direkt mesajları kayıt altına alabilecekler. Ancak bu yeniliğin uygulamanın gizlilik odaklı doğasına ters olduğunu savunanlar da bulunuyor. Güncellemenin ne zaman devreye gireceği ise henüz bilinmiyor. OnePlus Ace 3V, amiral gemisi katili özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak tanıtılacak. OnePlus 12'yi geride bırakan pil performansıyla dikkat çeken cihaz, önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan bir versiyonu kesinleşti. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle güçlendirilen OnePlus Ace 3V, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca, 5.500 mAh batarya ve plastik çerçeve ile gelecek olan cihazın, OnePlus Nord 4'ün yeniden markalanmış sürümü olduğu iddia ediliyor. Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen bir uygulama, yapay zeka kullanarak kulak iltihabı teşhisi yapabiliyor. Uygulama, akut orta kulak iltihabı (AOM) teşhisinde doktorlardan daha doğru sonuçlar veriyor. Yapay zeka, kulak zarı videoları üzerinde eğitilerek yüzde 93 doğruluk oranıyla teşhis yapabiliyor. Bu gelişme, kulak iltihabı tedavilerinde erken ve doğru teşhis imkanı sağlayabilir. Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentinin birebir üretiminin gösterildiği gönderi oldukça ilgi çekti. Sahte bir AirPods 3 kutusu üzerine entegre edilen ekran sayesinde ses açma kapatma, gürültü engelleme özelliğini açma kapatma gibi birçok özelliğin kontrolü sağlanıyor. Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'nin kadın girişimcilik çabalarını anlattı. Şirket, kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor ve 2030 yılına kadar 120 bin marka sahibi kadın girişimci hedefliyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular satışa sunuldu. Xiaomi, tablet pazarındaki varlığını genişletmek için 8 inçlik yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin daha önceki modelleri genellikle büyük ekranlara sahipti ancak bu yeni tablet, küçük ekranlı tablet sevenler için tasarlanmış. Henüz detaylar netleşmemiş olsa da önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine ulaştıklarını belirterek, 2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, kütüphane yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve halk kütüphanelerinin bilgi ve kültürün sürdürülebilir kılınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.
ModelTarihvivo iQOO 1110/2023vivo iQOO 9 Pro11/2023vivo iQOO 9T11/2023vivo iQOO 9 SE12/2023vivo iQOO Neo 712/2023vivo iQOO Neo 7 Pro12/2023vivo iQOO 912/2023vivo iQOO Z701/2024vivo iQOO Z7 Pro01/2024vivo iQOO 7 Legend01/2024vivo iQOO Neo 602/2024vivo iQOO Z6 (5G)02/2024vivo iQOO Z7s02/2024vivo X80 Pro02/2024vivo iQOO 702/2024vivo iQOO Z6 Lite04/2024
Son Dakika › Teknoloji › vivo V23 Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesi aldı - Son Dakika
2024 yılında Apple ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları olan iPhone 15 ve Xiaomi 14, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her iki telefon da güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kaliteli kamera sistemleri sunuyor. Hangi telefonun tercih edileceği ise kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. iPhone 15 daha iyi performans ve kamera isteyenler için uygunken, Xiaomi 14 daha modern tasarım ve uzun pil ömrü arayanlar için daha uygun bir seçenek olabilir.
Snapchat'in yeni güncellemesiyle birlikte Sonsuz Bellek adlı özelliği kullanıma sunacağı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, önemli direkt mesajları kayıt altına alabilecekler. Ancak bu yeniliğin uygulamanın gizlilik odaklı doğasına ters olduğunu savunanlar da bulunuyor. Güncellemenin ne zaman devreye gireceği ise henüz bilinmiyor.
OnePlus Ace 3V, amiral gemisi katili özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak tanıtılacak. OnePlus 12'yi geride bırakan pil performansıyla dikkat çeken cihaz, önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan bir versiyonu kesinleşti. Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle güçlendirilen OnePlus Ace 3V, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca, 5.500 mAh batarya ve plastik çerçeve ile gelecek olan cihazın, OnePlus Nord 4'ün yeniden markalanmış sürümü olduğu iddia ediliyor.
Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen bir uygulama, yapay zeka kullanarak kulak iltihabı teşhisi yapabiliyor. Uygulama, akut orta kulak iltihabı (AOM) teşhisinde doktorlardan daha doğru sonuçlar veriyor. Yapay zeka, kulak zarı videoları üzerinde eğitilerek yüzde 93 doğruluk oranıyla teşhis yapabiliyor. Bu gelişme, kulak iltihabı tedavilerinde erken ve doğru teşhis imkanı sağlayabilir.
Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentinin birebir üretiminin gösterildiği gönderi oldukça ilgi çekti. Sahte bir AirPods 3 kutusu üzerine entegre edilen ekran sayesinde ses açma kapatma, gürültü engelleme özelliğini açma kapatma gibi birçok özelliğin kontrolü sağlanıyor.
Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'nin kadın girişimcilik çabalarını anlattı. Şirket, kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor ve 2030 yılına kadar 120 bin marka sahibi kadın girişimci hedefliyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular satışa sunuldu.
Xiaomi, tablet pazarındaki varlığını genişletmek için 8 inçlik yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin daha önceki modelleri genellikle büyük ekranlara sahipti ancak bu yeni tablet, küçük ekranlı tablet sevenler için tasarlanmış. Henüz detaylar netleşmemiş olsa da önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine ulaştıklarını belirterek, 2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, kütüphane yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve halk kütüphanelerinin bilgi ve kültürün sürdürülebilir kılınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.
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