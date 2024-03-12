vivo V29 5G: Kalite ve Dayanıklılıkta Öncü Bir Akıllı Telefon

Teknoloji dünyasında kalite ve dayanıklılık denince akla gelen markalardan biri olan vivo, Tüketiciyi Koruma Haftası vesilesiyle dikkat çeken bir modeliyle öne çıkıyor: vivo V29 5G. Yüksek kalite standartlarına sahip bu akıllı telefon, her aşamada yapılan detaylı testlerle kullanıcı güvenini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.
vivo V29 5G neler sunuyor?
Tüketicilerin bilinçlenmesine ve haklarının korunmasına odaklanan bu özel haftada vivo, V29 5G modeliyle öne çıkıyor. Ürünün her aşaması, üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar sıkı bir denetimden geçiyor. Bu titizlik, uzun ömürlü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
32 bin kez düşürme, 6 bin kez kulaklık girişi, 150 bin kez güç düğmesi testi gibi zorlu süreçlerden geçen cihaz, -20 °C ile +50 °C arasındaki ekstrem sıcaklıklara ve 10 bin kez şarj kablosu takma-çıkarma testlerine dayanıklılığını kanıtlıyor. Bu durum, vivo'nun kullanıcılara sunduğu dayanıklılık ve kalite konusundaki kararlılığını gösteriyor.
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Su ve toz karşıtı en üst düzey korumayı sunan IP68 sertifikasına sahip olan vivo V29 5G, bu özelliğiyle de kullanıcıların beğenisini topluyor. Her türlü hava koşulunda, su altında bile performansıyla dikkat çeken cihaz 50 Megapiksel OIS Ultra Algılama Kamerası ile kaliteli fotoğraf ve video çekimleri sunuyor.
vivo'nun Türkiye fabrikasındaki üretim kalitesi, yüzey montajı teknolojisinde yüzde 99,85 ve final kalite kontrolünde yüzde 99,92'lik hata geçiş oranıyla öne çıkıyor. Yalnızca başarıyla test edilen ürünlerin piyasaya sürülmesi, vivo'nun düşük tamir oranı ve yüksek müşteri memnuniyetiyle sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.
Yenilikçi bir adımla, vivo kullanıcıların en büyük sorunlarından biri olan pil ömrü ve sağlığı konusunda da çözüm sunmaya hazırlanıyor. Yakında duyurulacak bu yeni teknoloji ile vivo, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Teknoloji › vivo V29 5G: Kalite ve Dayanıklılıkta Öncü Bir Akıllı Telefon - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.
Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık.
Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ücretsiz wifi hizmeti uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, meydanda internet erişiminden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Akıllı telefon üreticisi Asus, pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zenfone 11 Ultra modeli 14 Mart'ta piyasaya sürülecek. Telefonun özellikleri arasında 6,78 inç FHD+ AMOLED LTPO panel, 144Hz yenileme hızı, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB LPDDR5x RAM, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı, üçlü kamera kurulumu ve 32 Megapiksel selfie kamera bulunuyor. Ürünün fiyatı ise 986 Eurodan başlayacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford markasına, Türkiye'den ithal edilen kargo vanlarında yapılan hileler sebebiyle 365 milyon dolarlık ceza kesildi. Ford, araçların arka koltuklarını geçici olarak ekleyerek vergi dilimini düşük tutmuş, ancak bu durum tespit edilerek cezaya sebep olmuştur.
Türkiye son yıllarda yaptığı askeri silah ve araç üretim adımlarıyla dünyanın en büyük silah üreticileri arasında yer almayı başardı. Türkiye, listenin 11. sırasında yer alarak pazardaki payını artırdı. Rusya ise sıralamada geriledi ve 3. sıraya düştü.
Alman otomobil üreticisi Porsche, Taycan Turbo GT modeliyle tarihindeki en güçlü otomobili piyasaya sürdü. Yeni versiyonuyla dikkat çeken Taycan Turbo GT, 780 Hp güce sahip ve 0'dan 100'e 2.3 saniyede çıkabiliyor. Weissach paketiyle ise bu süre daha da kısalıyor. Avrupa'da satışta olan aracın fiyatı yaklaşık 250 bin euro.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Brcko şehrindeki Brcko Teknik Lisesine uygulamalı eğitim kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında CNC atölyesi kurdu. TİKA, okuldaki CNC Operatörlüğü Atölyesine, CNC makinesi, bilgisayarlar ve ekipman desteği sağlayarak, bilgisayar destekli tasarım, imalat (CAD/CAM) ve konstrüksiyon tasarımları konularında uygulamalı eğitim kapasitesinin genişletilmesine katkı sundu.
Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalarda küf oluşmadığını belirtti. Şahin, kenevir kullanarak ürettikleri yapı malzemeleri hakkında bilgi vererek, kenevirli yapıların performansının diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırılabilir olduğunu ve rekabet edilebilir yapı malzemeleri üretilebileceğini söyledi. Ayrıca kenevirli yapı malzemelerinin karbon salımını azalttığını ve daha az çevresel etkilerden etkilendiğini ifade etti.
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