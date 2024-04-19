vivo geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu V30'un ardından uygun fiyatlı bir modelini daha satışa sunmaya sunmaya hazırlanıyor. vivo V30 Lite modeli ile Türkiye pazarına giriş yapacak olan şirket, bu cihazla segmentinde en hızlı şarj özelliğini sunacak. Ayrıca, V30'da olduğu gibi vivo V30 Lite da 4 yıl pil garantisi ile geliyor. İşte vivo V30 Lite özellikleri…
vivo V30 Lite özellikleri ve 4 yıl pil garantisi detayları!
Yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken vivo, V30 5G modelinden sonra V30 Lite modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni model, 80W Hızlı Şarj teknolojisi ile geliyor. Bu sayede telefon yalnızca 30 dakika içinde yüzde 80 şarj olabiliyor.
Telefon kullanıcılarının çoğunluğu için pil ömrü ve şarj süresi oldukça önemli. vivo tarafından yapılan araştırmalara göre kullanıcıların yüzde 73'ü pil ömrünün hızlı bir şekilde dolmasını tercih ediyor. Bu nedenle V30 Lite ile bu ihtiyaca cevap veriyor.
4 yıl pil sağlığı garantili vivo V30 inceleme
Akıllı Şarj Motoru 2.0 teknolojisi ile şarj süreci optimize edilirken aşırı ısınma ve aşınma gibi riskler en aza indirgeniyor. Gece Şarj Koruması sayesinde ise pilin aşırı şarj olması engelleniyor ve böylece pil ömrü uzatılıyor.
V30 Lite yalnızca pili ile değil, 120 Hz Ultra Vision AMOLED ekranı ile de segmentinde üst seviye özellikler sunuyor. 1200 nit HBM Parlaklık Modu ile güneş ışığında bile net bir görüntüleme imkanı sağlanıyor. Telefonun yüzde 91,90 ekran-gövde oranı ise neredeyse çerçevesiz bir ekran deneyimi sunuyor.
vivo, V30 Serisi için Türkiye'de bir ilk olan pil sağlığı takip fonksiyonunu da sunuyor. Eğer pil sağlığı yüzde 80'in altına düşerse kullanıcılar dört yıl boyunca geçerli olan ücretsiz değişim garantisiyle destekleniyor. Bu özelliklerle V30 Lite kullanıcılarına hem teknolojik hem de pratik bir mobil deneyim sunmuş oluyor.
Son Dakika › Teknoloji › vivo V30 Lite: 80W Hızlı Şarj ve 4 Yıl Pil Garantisi - Son Dakika
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