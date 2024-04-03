vivo, orta seviyede fiyat/performans sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor. Bir süre önce tanıtılan vivo V30'un ardından daha ucuz SE modelinin yolda olduğu görüldü. Son olarak cihazın teknik özellikleri sızdırıldı. Peki vivo V30 SE neler vadediyor?
vivo V30 SE neler vadediyor?
vivo V30 SE, Google Play Console listesinde görüldü. Bu sızıntı, akıllı telefonun özelliklerini ve tasarım ayrıntılarını ortaya çıkardı. Listelemeye göre V30 SE; üç arka kamerayı barındıran dikdörtgen bir kamera modülüyle gelecek.
vivo V30 SE'nin 8 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yonga setinden güç alacağı listelendi. Bu kapsamda Adreno 615 GPU ile birlikte 2,2 GHz hızında iki Cortex-A78 çekirdeği ve 1,95 GHz hızında altı Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan bir yapıya yer veriyor.
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Kutudan Android 14 ile çıkacak cihaz, 1080×2400 piksel çözünürlüklü ve 440 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir LCD panele yer verecek.
Sızan bilgiler aslında Y200e 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini de öne sürüyor. 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bokeh lens ile gelen Y200e; çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 desteği de sunuyordu.
6/128GB ve 8/128GB olarak iki versiyon ile satışa sunulan vivo Y200e, en uygun 241 dolara satın alınabiliyor. 8GB RAM'li versiyon ise 252 dolar fiyat etiketi ile raflarda yerini alacak.
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Son Dakika › Teknoloji › vivo V30 SE: Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı - Son Dakika
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