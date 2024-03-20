Uzun zamandır beklenen ve yurt dışı tanıtımıyla ses getiren vivo V30 modeli Türkiye'de satışa çıktı. Özellikle arka tarafında bulunan Star Işığı sayesinde flaş devrini kapatarak stüdyo kalitesinde portreler çekilmesine olanak sağladığı için dikkatleri üzerinde topluyor. Peki vivo V30 fiyatı ve özellikleri nasıl?
vivo V30 fiyatı ve özellikleri!
vivo V30 modeli, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 1,5K çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 452 PPI ve 2800 nit tepe parlaklık sunarak net bir görüntü sağlıyor.
Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışıyorken, 80W kablolu şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.
45 saat kullanım süresi sunan vivo TWS 4 tanıtıldı!
Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafındaysa 50 Megapiksellik bir özçekim kamerası bizleri karşılıyor. vivo V30 bağlantı özellikleri ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC.
300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 452 PPI, 2160 Hz PWM karartma, 2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel VCS gerçek renk ana kamera – 50 Megapiksel otomatik odaklama (AF) ultra geniş açılı kamera 119°Ön Kamera: -50 Megapiksel, otomatik odaklama (AF), grup selfie 92°RAM: 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14/ Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj – 48 dakikada yüzde 100 vivo V30 fiyatı; vivo V30 12 GB RAM + 256 GB: 26 bin 999 TL vivo V30 12 GB RAM + 512 GB: 29 bin 999 TL Ayrıca satın alan kişiler ön satışa özel 3 bin TL'ye varan indirime ve 1.499 TL değerinde vivo TWS 3e kulaklığa ücretsiz sahip olabilecekler. Son Dakika › Teknoloji › vivo V30 Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika BDAC (Beijing-Daxing Havalimanı Kenti) Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi, Beijing'de açıldı. Merkez, ticaret, lojistik, havayolu turizmi ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş toplulukları arasında ticari etkileşimlerin yanı sıra kaynakların entegrasyonunu teşvik edecek. Ayrıca, merkez yabancı işletmelere Çin'e girişte yardımcı olacak çözümler sunacak ve uluslararası inovasyon platformlarını bir araya getirecek. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, TikTok platformunda dezenformatif içeriklerin yayılımı ve üretiminin çok yaygın olduğunu belirtti. Ünlü, seçim sürecinde bu tür içeriklerin dolaşıma sokulmasının kaçınılmaz olduğunu ve teyit platformlarının kurulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarından farklı olduğunu ve dezenformatif içeriklerin yayılmasında etkili olduğunu söyledi. Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak yeni röle uydusu Queqiao-2'yi Çarşamba günü uzaya fırlattı. Queqiao-2'nin uzaya gönderilmesi, Ay'ın uzak tarafından numune almak gibi gelecekte ülke tarafından gerçekleştirilecek Ay keşif görevleri için önemli bir adım teşkil ediyor. Uydu, 24 dakikalık uçuşun ardından roketten ayrılarak, en yakın noktası 200 kilometre ve en uzak noktası 420.000 kilometre olan önceden planlanmış Dünya-Ay transfer yörüngesine girdi. Uydunun güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, küresel siyasi ve ekonomik dengeler her geçen gün değişirken, ülkemizde hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık. Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 4. Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen canlı yayın sunucularıyla yeni bir e-ticaret modelini sergiliyor. Fuarda, profesyonel canlı yayın sunucuları satış oturumları düzenliyor. Apple, iPhone 16 serisine hazırlanırken aynı zamanda iPhone 17 için ekran özelliklerini belirlemeye başladı. iPhone 17 serisi, çizilmelere dayanıklı ve yansıma önleyici ekran koruyucu ile gelecek. Ayrıca, standart modellerde 120Hz yenileme hızı ve ekran altı Face ID özelliği bulunacak. Elektrikli otomobil pazarında rekabet arttıkça fiyatlar düşmeye başladı. Tesla'nın fiyat indirimleri, diğer markaları da fiyatlarını revize etmeye zorluyor. Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüş, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı sağlıyor. Uzmanlar, ilerleyen yıllarda fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor. Bu durum, elektrikli otomobillerin benzinli araçlara kıyasla daha rekabetçi ve ulaşılabilir hale gelmesine yol açabilir. Sony, PS5 Pro ile ilgili sızıntıların artması üzerine şirket içinde bir soruşturma başlattı. PS5 Pro'nun teknik özellikleri ve performansı hakkında yapılan sızıntılar, Sony'nin resmi açıklama yapmamasına rağmen ciddi bir endişe yaratmıştır. PS5 Pro, daha yüksek işlemci gücü, ray tracing performansı ve 8K içerik desteği gibi özellikler sunarak oyun deneyimini geliştirecektir. EPDK'nın aldığı kararla, akaryakıt istasyonlarında satılan benzin ve dizel yakıtlarındaki çeşitlilik azalacak. Artık sadece benzin, dizel (motorin) ve LPG tek bir fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak. Starbucks'ın Metaverse programı, müşterilerin metaverse'deki görevleri tamamlayarak ödül kazanmalarını sağlıyordu. Ancak şirket, bu ayın sonunda programı sonlandırma kararı aldı. Starbucks, metaverse'den çekilme kararıyla birlikte yeni iletişim yolları arayışına girecek. Bu karar, diğer markaların dijital girişimlerini ve metaverse'nin gelecekteki sadakat programlarına olan duruşunu da etkileyecektir.
Özellikvivo V30Cihaz boyutu: 164,36 × 75,1 × 7,45 mm Ağırlık: 186 gEkran Boyutu: 6,78 inç, AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
300 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 452 PPI, 2160 Hz PWM karartma, 2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel VCS gerçek renk ana kamera
– 50 Megapiksel otomatik odaklama (AF) ultra geniş açılı kamera 119°Ön Kamera: -50 Megapiksel, otomatik odaklama (AF), grup selfie 92°RAM: 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14/ Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj – 48 dakikada yüzde 100
vivo V30 fiyatı;
vivo V30 12 GB RAM + 256 GB: 26 bin 999 TL
vivo V30 12 GB RAM + 512 GB: 29 bin 999 TL
Ayrıca satın alan kişiler ön satışa özel 3 bin TL'ye varan indirime ve 1.499 TL değerinde vivo TWS 3e kulaklığa ücretsiz sahip olabilecekler.
Son Dakika › Teknoloji › vivo V30 Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatı ve Özellikleri - Son Dakika
BDAC (Beijing-Daxing Havalimanı Kenti) Çin-Türkiye Uluslararası İnovasyon Merkezi, Beijing'de açıldı. Merkez, ticaret, lojistik, havayolu turizmi ve dijital ekonomi gibi alanlarda iş toplulukları arasında ticari etkileşimlerin yanı sıra kaynakların entegrasyonunu teşvik edecek. Ayrıca, merkez yabancı işletmelere Çin'e girişte yardımcı olacak çözümler sunacak ve uluslararası inovasyon platformlarını bir araya getirecek.
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gül Ünlü, TikTok platformunda dezenformatif içeriklerin yayılımı ve üretiminin çok yaygın olduğunu belirtti. Ünlü, seçim sürecinde bu tür içeriklerin dolaşıma sokulmasının kaçınılmaz olduğunu ve teyit platformlarının kurulmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarından farklı olduğunu ve dezenformatif içeriklerin yayılmasında etkili olduğunu söyledi.
Çin, Dünya ile Ay arasında iletişim kuracak yeni röle uydusu Queqiao-2'yi Çarşamba günü uzaya fırlattı. Queqiao-2'nin uzaya gönderilmesi, Ay'ın uzak tarafından numune almak gibi gelecekte ülke tarafından gerçekleştirilecek Ay keşif görevleri için önemli bir adım teşkil ediyor. Uydu, 24 dakikalık uçuşun ardından roketten ayrılarak, en yakın noktası 200 kilometre ve en uzak noktası 420.000 kilometre olan önceden planlanmış Dünya-Ay transfer yörüngesine girdi. Uydunun güneş panelleri ve iletişim antenleri açıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, küresel siyasi ve ekonomik dengeler her geçen gün değişirken, ülkemizde hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık.
Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen 4. Çin Sınır Ötesi E-ticaret Fuarı, Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen canlı yayın sunucularıyla yeni bir e-ticaret modelini sergiliyor. Fuarda, profesyonel canlı yayın sunucuları satış oturumları düzenliyor.
Apple, iPhone 16 serisine hazırlanırken aynı zamanda iPhone 17 için ekran özelliklerini belirlemeye başladı. iPhone 17 serisi, çizilmelere dayanıklı ve yansıma önleyici ekran koruyucu ile gelecek. Ayrıca, standart modellerde 120Hz yenileme hızı ve ekran altı Face ID özelliği bulunacak.
Elektrikli otomobil pazarında rekabet arttıkça fiyatlar düşmeye başladı. Tesla'nın fiyat indirimleri, diğer markaları da fiyatlarını revize etmeye zorluyor. Elektrikli otomobil fiyatlarındaki düşüş, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı sağlıyor. Uzmanlar, ilerleyen yıllarda fiyatların daha da düşeceğini öngörüyor. Bu durum, elektrikli otomobillerin benzinli araçlara kıyasla daha rekabetçi ve ulaşılabilir hale gelmesine yol açabilir.
Sony, PS5 Pro ile ilgili sızıntıların artması üzerine şirket içinde bir soruşturma başlattı. PS5 Pro'nun teknik özellikleri ve performansı hakkında yapılan sızıntılar, Sony'nin resmi açıklama yapmamasına rağmen ciddi bir endişe yaratmıştır. PS5 Pro, daha yüksek işlemci gücü, ray tracing performansı ve 8K içerik desteği gibi özellikler sunarak oyun deneyimini geliştirecektir.
EPDK'nın aldığı kararla, akaryakıt istasyonlarında satılan benzin ve dizel yakıtlarındaki çeşitlilik azalacak. Artık sadece benzin, dizel (motorin) ve LPG tek bir fiyat üzerinden tüketicilere sunulacak.
Starbucks'ın Metaverse programı, müşterilerin metaverse'deki görevleri tamamlayarak ödül kazanmalarını sağlıyordu. Ancak şirket, bu ayın sonunda programı sonlandırma kararı aldı. Starbucks, metaverse'den çekilme kararıyla birlikte yeni iletişim yolları arayışına girecek. Bu karar, diğer markaların dijital girişimlerini ve metaverse'nin gelecekteki sadakat programlarına olan duruşunu da etkileyecektir.
Sizin düşünceleriniz neler ?