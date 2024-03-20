vivo V30 Türkiye\'de Satışa Çıktı: Fiyatı ve Özellikleri

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Uzun zamandır beklenen ve yurt dışı tanıtımıyla ses getiren vivo V30 modeli Türkiye'de satışa çıktı. Özellikle arka tarafında bulunan Star Işığı sayesinde flaş devrini kapatarak stüdyo kalitesinde portreler çekilmesine olanak sağladığı için dikkatleri üzerinde topluyor. Peki vivo V30 fiyatı ve özellikleri nasıl?

vivo V30 fiyatı ve özellikleri!

vivo V30 modeli, 6.78 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 1,5K çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 452 PPI ve 2800 nit tepe parlaklık sunarak net bir görüntü sağlıyor.

Cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışıyorken, 80W kablolu şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

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Akıllı telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafındaysa 50 Megapiksellik bir özçekim kamerası bizleri karşılıyor. vivo V30 bağlantı özellikleri ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC.