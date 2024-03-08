Katlanabilir akıllı telefonlar, son dönemde oldukça popüler hale geldi. Henüz yolun başında sayılabilecek bu alanda zirvedeki isimler arasında ye almak isteyen vivo, yeni katlanabilir modeli için yoğun bir mesai içinde. Şirket, vivo X Fold 3 serisi için geri sayımda.
vivo X Fold 3, Samsung E7 AMOLED ana ekranla gelecek
Vivo'nun katlanabilir modeliyle ilgili sızıntı bilgiler son günlerde bir hayli arttı. Bugün ortaya çıkan bir rapor, şirketin vivo X Fold 3 serisi için yapacağı tanıtım afişi içeriklerine sahip. Afişlere baktığımızda cihazın özelliklerini ve tasarımını görüyoruz.
Şirket, cihazın en ince katlanabilir model olacağını söylüyor. Görsele bakılırsa vivo modelinin ön panelinde 2K çözünürlüklü, 3.000 nit tepe parlaklığa sahip 8,03 inç Samsung E7 AMOLED ekran yer alıyor. Ek olarak 6,53 inç kapak ekranında çift ultrasonik parmak izi tarayıcısı yer alacak. Her iki X Fold3 modelinin de IPX8 dayanıklılık derecesine sahip olacağını görüyoruz.
Seride yer alacak Pro modeli, Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek ilk katlanabilir cihaz olacak. Standart modeli ise Snapdragon 8 Gen 2'yle sahne alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilen Snapdragon 8 Gen 3'te 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. İşlemcide Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer alıyor.
vivo, fotoğraf çekimlerinde flaş devrini kapatıyor!
Vivo modelleri, kutudan Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çıkacak. Cihaz, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarjlı 5.500 mAh bataryaya sahip olacak. İki model de tamamı OIS özelliğine sahip 50 Megapiksel ana lens, 50 Megapiksel ultra geniş lens ve 64 Megapiksel periskop sensör ile sahne alıyor. Cihaz, 1113 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacak.
Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3: Katlanabilir akıllı telefonun özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı - Son Dakika
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