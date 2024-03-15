vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Android amiral gemileri, yakın bir zamanda tanıtılacak. Bu tarihin ne zaman olacağı bilinmiyorken, kısa süre önce yaşanan bir sızıntı ile birlikte vivo X Fold 3 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı.
vivo X Fold 3 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı
vivo X Fold 3 serisinin tanıtım tarihine geçmeden önce modellerin sahip olacakları özelliklere bakalım. İddialara göre vivo X Fold 3 ve 3 Pro şeklinde iki modelden oluşacak seri, 6.53 inç ana ve 8.03 inç ikincil OLED ekrana sahip olacak.
Her iki model de Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Apple A17 Pro rakibi 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.15 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 2.96 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.27 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.
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16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a depolama alanı seçenekleri olacak modellerin, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj edilebileceği biliniyor. Öte yandan vivo X Fold 3 ve 3 Pro, sırasıyla 5.000 mAh ve 5.800 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek. Son olarak katlanabilir modellerin Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışacağı da sızan bilgiler arasında.
vivo X Fold 3 tanıtım görseli sızdırıldı. Mikroblog sitesi Weibo üzerinde paylaşılan bu görsele baktığımızda akıllı telefonların 26 Mart tarihinde Çin'de tanıtılacağına dair bilgi yer aldığını görüyoruz. Tabii bunun bir iddia olduğunu da unutmamakta fayda var.
Beklenen vivo X Fold 3 ve 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X Fold 3 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı. Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Tesla yönetimindeki yeni sızıntılar, Elon Musk'ın radikal açıklamalarının şirketi maddi olarak sıkıntıya soktuğunu gösteriyor. Musk'ın sosyal medya paylaşımları ve yapay zeka projesi planlaması, yönetimdeki hoşnutsuzluğu artırıyor. Tesla'nın Hindistan pazarına açılmayı planladığı ve ülke yönetiminin düşük vergi politikasının bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Şirketin, ülkede 500 milyon doları geçen bir üretim tesisi kurma şartını yerine getirmesi gerekiyor. Elon Musk'ın da uzun süredir Hindistan'a giriş konusunda istekli olduğu biliniyor. Hindistan'ın elektrikli araç üreticilerinden diğer talepleri arasında yerel tedarikçilerden sağlanan üretimin %25 olması bulunuyor. Tesla yönetiminin bu şartları kolaylıkla yerine getirebileceği konuşuluyor. Hindistan'ın büyük bir vergi indirimi uygulamasının sebebi ise petrol ithalatını düşürmek. Yönetim, 2030 yılına kadar ülkede satılan araçların %30'unun elektrikli olmasını hedefliyor. Mercedes, önümüzdeki dönemde üretim süreçlerinde insansı robotları kullanmaya başlayacak. Bu robotların yapay zeka teknolojilerinden güç alarak fabrikalardaki verimliliği artırması bekleniyor. Mercedes, robot teknolojisiyle üretim teknolojisini geliştirerek kullanıcı talebine daha hızlı cevap vermek isterken, Apptronik ise robotlarını otomotiv sektöründe yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, Mercedes'in yatırımcıları tarafından da olumlu karşılanıyor. Ancak robotların işsizlik yaratma endişesiyle karşılanabileceği belirtiliyor. Diğer otomobil markalarının da robotları üretim süreçlerinde kullanması bekleniyor. TikTok platformunun kapatılma kararı, Amerikan Senatosu'na kadar gitmiş durumda. Senato da onayladığı takdirde, platform başka bir şirkete satılmazsa ülkedeki faaliyetlerine son vermek zorunda kalacak. Fakat bu durumu, düşünce özgürlüğü bakımından eleştirenler de mevcut. İnternet uzmanı Eric Goldman konuyla ilgili yaptığı yorumda, TikTok'un Çin ile olan bağlantısından dolayı oldukça kolay bir hedef olduğunu, fakat kapatılma kararının resmiyet kazandığı durumda diğer sosyal medya firmalarını da büyük bir baskı altına sokacağını söyledi. Goldman, Facebook ve Instagram'a sahip olan Meta'nın da yakın zamanda ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. TikTok'un kapatılma davasının oldukça muğlak yargılara dayandığını ifade eden Goldman, yaklaşmakta olan genel seçimlerin de burada bir korku faktörü olarak kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca TikTok Amerikan yönetiminin istediği gibi başka bir şirket tarafından satın alınsa bile, kapalı kapılar ardında yine Çin hükümeti tarafından koordine edilebilir. Bazıları ise Amerikan Başkanı Biden'ın, milyonlarca vatandaşının kullandığı bir uygulamayı böylesine kısa bir süre içinde kapatmasının son derece anti demokratik olacağı görüşünde. Günün sonunda, yaşanacak tüm gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Özellikvivo X Fold 3vivo X Fold 3 ProEkran Boyutu (Ana/İkincil)6.53 inç/ 8.03 inç6.53 inç/ 8.03 inçİşlemciSnapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3RAM Seçenekleri16 GB'a kadar16 GB'a kadarDepolama Seçenekleri1 TB'a kadar1 TB'a kadarKablolu Şarj120W120WKablosuz Şarj50W50WBatarya Kapasitesi5.000 mAh5.800 mAhİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Android 14 tabanlı OriginOS 4
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo X Fold 3 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı.
Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Tesla yönetimindeki yeni sızıntılar, Elon Musk'ın radikal açıklamalarının şirketi maddi olarak sıkıntıya soktuğunu gösteriyor. Musk'ın sosyal medya paylaşımları ve yapay zeka projesi planlaması, yönetimdeki hoşnutsuzluğu artırıyor.
Tesla'nın Hindistan pazarına açılmayı planladığı ve ülke yönetiminin düşük vergi politikasının bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Şirketin, ülkede 500 milyon doları geçen bir üretim tesisi kurma şartını yerine getirmesi gerekiyor. Elon Musk'ın da uzun süredir Hindistan'a giriş konusunda istekli olduğu biliniyor. Hindistan'ın elektrikli araç üreticilerinden diğer talepleri arasında yerel tedarikçilerden sağlanan üretimin %25 olması bulunuyor. Tesla yönetiminin bu şartları kolaylıkla yerine getirebileceği konuşuluyor. Hindistan'ın büyük bir vergi indirimi uygulamasının sebebi ise petrol ithalatını düşürmek. Yönetim, 2030 yılına kadar ülkede satılan araçların %30'unun elektrikli olmasını hedefliyor.
Mercedes, önümüzdeki dönemde üretim süreçlerinde insansı robotları kullanmaya başlayacak. Bu robotların yapay zeka teknolojilerinden güç alarak fabrikalardaki verimliliği artırması bekleniyor. Mercedes, robot teknolojisiyle üretim teknolojisini geliştirerek kullanıcı talebine daha hızlı cevap vermek isterken, Apptronik ise robotlarını otomotiv sektöründe yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, Mercedes'in yatırımcıları tarafından da olumlu karşılanıyor. Ancak robotların işsizlik yaratma endişesiyle karşılanabileceği belirtiliyor. Diğer otomobil markalarının da robotları üretim süreçlerinde kullanması bekleniyor.
TikTok platformunun kapatılma kararı, Amerikan Senatosu'na kadar gitmiş durumda. Senato da onayladığı takdirde, platform başka bir şirkete satılmazsa ülkedeki faaliyetlerine son vermek zorunda kalacak. Fakat bu durumu, düşünce özgürlüğü bakımından eleştirenler de mevcut. İnternet uzmanı Eric Goldman konuyla ilgili yaptığı yorumda, TikTok'un Çin ile olan bağlantısından dolayı oldukça kolay bir hedef olduğunu, fakat kapatılma kararının resmiyet kazandığı durumda diğer sosyal medya firmalarını da büyük bir baskı altına sokacağını söyledi. Goldman, Facebook ve Instagram'a sahip olan Meta'nın da yakın zamanda ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. TikTok'un kapatılma davasının oldukça muğlak yargılara dayandığını ifade eden Goldman, yaklaşmakta olan genel seçimlerin de burada bir korku faktörü olarak kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca TikTok Amerikan yönetiminin istediği gibi başka bir şirket tarafından satın alınsa bile, kapalı kapılar ardında yine Çin hükümeti tarafından koordine edilebilir. Bazıları ise Amerikan Başkanı Biden'ın, milyonlarca vatandaşının kullandığı bir uygulamayı böylesine kısa bir süre içinde kapatmasının son derece anti demokratik olacağı görüşünde. Günün sonunda, yaşanacak tüm gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Sizin düşünceleriniz neler ?