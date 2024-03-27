vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro: Özellikler ve Fiyat

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Uzun zamandır vivo'nun çıkaracağı katlanabilir telefon serisi hakkında oldukça fazla iddia ve sızıntı vardı. Sonunda şirket, merakla beklenen ve en ince katlanabilir telefon serisi olan Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu duyurdu. Telefon üreticisinin üçüncü nesil katlanabilir telefon serisi X Fold 3 ve X Fold 3 Pro olmak üzere iki versiyona sahip. Şimdi, gelin beraber vivo X Fold 3 özellikleri ve fiyatına bakalım. İşte detaylar…

vivo X Fold 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alıyor

vivo'nun en yeni katlanabilir telefon serisi X Fold 3 ve X Fold 3 Pro olarak iki farklı model ile tanıtıldı. Özellikler açısından da Pro modeli, adı gibi daha gelişmiş özellikler ile donatıldı.

İşlemci tarafına baktığımız zaman vivo, Pro modelde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklere sahip Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor.

Standard modelde ise firma bir önceki nesile giderek 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklere sahip Snapdragon 8 Gen 2 tercih etmiş. İki model de 16GB'a kadar LPDDR5 bellek ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri ile satışa çıktı.

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Özellikle ağırlık ve kalınlık konusuna odaklanan vivo, X Fold 3'ü 10.2 mm kalınlık ve 219 gram ağırlık ile üretirken, X Fold 3 Pro modelini 11.2 mm kalınlık ve 236 gram ağırlık ile tanıttı. Karbonfiberden üretilen X Fold 3, en ince katlanabilir telefon olarak satışa çıktı.

vivo X Fold 3 ve Pro modelinin aynı olan özelliklerinden biri de ekranları. Yeni cihazlar 120Hz yenileme oranına sahip 8.03 inçlik iç ekrana ve 120Hz yenileme oranına sahip 6.53 inçlik dış ekrana sahip. Henüz Türkiye pazarında resmi olarak satılıp satılmayacağı belli olmayan X Fold 3 serisi, 969 dolar başlangıç fiyatına sahip.

İşte vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro özellikleri ve fiyatı: