vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro: Özellikler ve Fiyat

Uzun zamandır vivo'nun çıkaracağı katlanabilir telefon serisi hakkında oldukça fazla iddia ve sızıntı vardı. Sonunda şirket, merakla beklenen ve en ince katlanabilir telefon serisi olan Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu duyurdu. Telefon üreticisinin üçüncü nesil katlanabilir telefon serisi X Fold 3 ve X Fold 3 Pro olmak üzere iki versiyona sahip. Şimdi, gelin beraber vivo X Fold 3 özellikleri ve fiyatına bakalım. İşte detaylar…
vivo X Fold 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alıyor
vivo'nun en yeni katlanabilir telefon serisi X Fold 3 ve X Fold 3 Pro olarak iki farklı model ile tanıtıldı. Özellikler açısından da Pro modeli, adı gibi daha gelişmiş özellikler ile donatıldı.
İşlemci tarafına baktığımız zaman vivo, Pro modelde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklere sahip Snapdragon 8 Gen 3 kullanıyor.
Standard modelde ise firma bir önceki nesile giderek 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklere sahip Snapdragon 8 Gen 2 tercih etmiş. İki model de 16GB'a kadar LPDDR5 bellek ve 1TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı seçenekleri ile satışa çıktı.
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Özellikle ağırlık ve kalınlık konusuna odaklanan vivo, X Fold 3'ü 10.2 mm kalınlık ve 219 gram ağırlık ile üretirken, X Fold 3 Pro modelini 11.2 mm kalınlık ve 236 gram ağırlık ile tanıttı. Karbonfiberden üretilen X Fold 3, en ince katlanabilir telefon olarak satışa çıktı.
vivo X Fold 3 ve Pro modelinin aynı olan özelliklerinden biri de ekranları. Yeni cihazlar 120Hz yenileme oranına sahip 8.03 inçlik iç ekrana ve 120Hz yenileme oranına sahip 6.53 inçlik dış ekrana sahip. Henüz Türkiye pazarında resmi olarak satılıp satılmayacağı belli olmayan X Fold 3 serisi, 969 dolar başlangıç fiyatına sahip.
İşte vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro özellikleri ve fiyatı:
X Fold 3 (16GB + 256GB): 1038 dolar X Fold 3 (16GB + 512GB): 1108 dolar X Fold 3 (16GB + 1TB): 1246 dolarX Fold 3 Pro (16GB + 512GB): 1385 dolar X Fold 3 Pro (16GB + 1TB): 1523 dolar Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika İstanbul'un merkezinde yer alan Vadi İstanbul, Skyland Home ve CoFounder Workspace ile iş dünyasının ve ev dekorasyonunun merkezi haline geliyor. Skyland Home, ev dekorasyonu ve mobilya alışverişi için zengin bir ürün yelpazesi sunarken, CoFounder Workspace tasarımcılar ve iç mimarlar için özel bir çalışma alanıdır. İş ve yaşamı bir araya getiren bu merkez, inovasyon ve estetik arasındaki dengeyi bulmayı mümkün kılıyor. Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme süreciyle uğraşırken, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare oyunlarını GTA+ abonelerine ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. GTA+ üyeleri, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahibi olmaları durumunda ikonik aksiyon-western yapımını ücretsiz olarak indirip oynayabilecekler. Ayrıca, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'i satın almak isteyen GTA+ üyelerine yüzde 20 indirim uygulanacak. Nisan ayının PS Plus Premium klasiklerinden biri olarak sızdırılan Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, PS4 ve PS5 için 16 Nisan'da kullanıma sunulacak. Oyun, LucasArts tarafından geliştirilmiş olup, ticari bir başarı elde etmiştir. Yeni Rebirth Island fragmanı, merakla beklenen Call of Duty Warzone 3. sezonu sonunda karşımıza çıkardı. Fragman, oyunculara yeni içeriklerin yanı sıra yeni haritaya da bir bakış sunuyor. Fragman, oyunun geliştiricisi Sledgehammer Games'in hazırladığı yeni sezonunun bir parçası olarak, oyuncuları etkileyici yeni kostümlerle tanıştırıyor. Rebirth Island'daki değişikliklere de fragmanda yer veriliyor. Call of Duty Warzone 3. sezon Warzone Mobile'da da oynanabilir olacağını duyuruldu. Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'de en çok izlenen dizi Yalı Çapkını oldu. TİAK'ın açıklamasına göre, en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri 45 yaş ve üzeri, kadın cinsiyeti ve İzmir konumu. Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında Kuruluş Osman, 3. sırasında ise Gönül Dağı yer alıyor. Peaky Blinders filmi ise beklenen isimler arasında. TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise Çarşamba. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Özelliklervivo X Fold3vivo X Fold3 ProAğırlık/ Kalınlık219g/ 10.2 mm236g/ 11.2 mmİç Ekran Boyutu ve Çözünürlük8.03 inç, 2480 x 2200 px, 120Hz8.03 inç, 2480 x 2200 px, 120HzDış Ekran Boyutu ve Çözünürlük6.53 inç, 1172 x 2748 px, 120Hz6.53 inç, 1172 x 2748 px, 120HzİşlemciSnapdragon 8 Gen 2Snapdragon 8 Gen 3Bellek12GB/ 16GB16GBDepolama256GB/ 512GB/ 1TB512GB/ 1TBAna Kamera50 Megapiksel, OIS50 Megapiksel, OISTelefoto Kamera64 Megapiksel, 3x zoom64 Megapiksel, 3x zoomUltra Geniş Açılı Kamera50 Megapiksel50 MegapikselÖn KameraÇift 32 MegapikselÇift 32 MegapikselBatarya 5,500 mAh, 80W kablosuz5,700 mAh, 100W kablosuz, 50W kablosuzSu Dayanıklılığı SertifikasıIPX4IPX8vivo X Fold 3 FiyatıX Fold 3 (12GB + 256GB): 969 dolar
X Fold 3 (16GB + 256GB): 1038 dolar
X Fold 3 (16GB + 512GB): 1108 dolar
X Fold 3 (16GB + 1TB): 1246 dolarX Fold 3 Pro (16GB + 512GB): 1385 dolar
X Fold 3 Pro (16GB + 1TB): 1523 dolar
Son Dakika › Teknoloji › vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
İstanbul'un merkezinde yer alan Vadi İstanbul, Skyland Home ve CoFounder Workspace ile iş dünyasının ve ev dekorasyonunun merkezi haline geliyor. Skyland Home, ev dekorasyonu ve mobilya alışverişi için zengin bir ürün yelpazesi sunarken, CoFounder Workspace tasarımcılar ve iç mimarlar için özel bir çalışma alanıdır. İş ve yaşamı bir araya getiren bu merkez, inovasyon ve estetik arasındaki dengeyi bulmayı mümkün kılıyor.
Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme süreciyle uğraşırken, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare oyunlarını GTA+ abonelerine ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. GTA+ üyeleri, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahibi olmaları durumunda ikonik aksiyon-western yapımını ücretsiz olarak indirip oynayabilecekler. Ayrıca, Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'i satın almak isteyen GTA+ üyelerine yüzde 20 indirim uygulanacak.
Nisan ayının PS Plus Premium klasiklerinden biri olarak sızdırılan Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, PS4 ve PS5 için 16 Nisan'da kullanıma sunulacak. Oyun, LucasArts tarafından geliştirilmiş olup, ticari bir başarı elde etmiştir.
Yeni Rebirth Island fragmanı, merakla beklenen Call of Duty Warzone 3. sezonu sonunda karşımıza çıkardı. Fragman, oyunculara yeni içeriklerin yanı sıra yeni haritaya da bir bakış sunuyor. Fragman, oyunun geliştiricisi Sledgehammer Games'in hazırladığı yeni sezonunun bir parçası olarak, oyuncuları etkileyici yeni kostümlerle tanıştırıyor. Rebirth Island'daki değişikliklere de fragmanda yer veriliyor. Call of Duty Warzone 3. sezon Warzone Mobile'da da oynanabilir olacağını duyuruldu.
Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi (TİAK) tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye'de en çok izlenen dizi Yalı Çapkını oldu. TİAK'ın açıklamasına göre, en çok televizyon izleyen kitlenin kriterleri 45 yaş ve üzeri, kadın cinsiyeti ve İzmir konumu. Türkiye'de en çok izlenen diziler listesinin 2. sırasında Kuruluş Osman, 3. sırasında ise Gönül Dağı yer alıyor. Peaky Blinders filmi ise beklenen isimler arasında. TİAK'ın raporlarına göre en uzun süre boyunca ekran başında kalınan gün Pazar, en az süre boyunca ekran başında kalınan gün ise Çarşamba.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
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