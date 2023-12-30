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Vivo X100 Pro: Özellikleri ve İnceleme - Son Dakika
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Vivo X100 Pro: Özellikleri ve İnceleme

Vivo, X100 serisinde öne çıkan kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle X100 Pro modeli, 100 kat yakınlaştırma özelliğiyle etkileyici sonuçlar veriyor. Cihazın diğer özellikleri arasında 32 MP ön kamera, üçlü arka kamera kurulumu, 6.78 inç AMOLED ekran, Dimensity 9300 işlemci, 100W hızlı şarj ve 5.400 mAh batarya yer alıyor. Vivo X100 Pro, kamera performansı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

Vivo X100 Pro: Özellikleri ve İnceleme
30.12.2023 - 00:28,
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Vivo, son dönemde X100 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seri içinde özellikle X100 Pro modeli, öne çıkan kamera özellikleriyle merak uyandırdı. Özellikle, 100 kat yakınlaştırma özelliği test edildi ve sonuçlar oldukça etkileyiciydi. vivo X100 Pro inceleme videosu sizlerle.

vivo X100 Pro inceleme!

Cihazın ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunurken, arka kısmında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kurulum, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve Zeiss imzalı 50 Megapiksel periskop telefoto kamerayı içeriyor.

Vivo X100 Pro'nun diğer özelliklerine de bir göz atalım. Cihaz, 6.78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemciye sahip olan telefon, gücünü 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj destekleyen 5.400 mAh kapasiteli bir bataryadan alıyor.

Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışan cihaz, parmak izi okuyucusu da dahil olmak üzere bağlantı özellikleri olarak WiFi-7, 5G, NFC ve Bluetooth 5.3 gibi özelliklere sahip. Bu özelliklerle birlikte, vivo X100 Pro, özellikle kamera performansı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor.

vivo X100 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5.400 mAhŞarj100 W hızlı şarj

50 W kablosuz şarjÖn Kamera: 32 MegapikselArka Kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, 23mm, 1/0.98¨, PDAF, Laser AF, OIS

– Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.0, 15mm, 119°, 1/2.76¨, AF

– Periskop telefoto kamera: 50 Megapiksel, f/2.5, 100mm, 1/2¨, 0.7µm, PDAF, OIS, 4.3x optik yakınlaştırmaİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3

Kaynak: Shiftdelete
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