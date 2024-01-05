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Vivo X100 Pro+ Özellikleri ve Kamerası Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Vivo X100 Pro+ Özellikleri ve Kamerası Ortaya Çıktı

Vivo'nun 2024 yılının ikinci çeyreğinde üst seviye amiral gemisi X100 Pro+'ı duyurması bekleniyor. X100 Pro Plus özellikleri ve kamerası hakkında bilgiler ortaya çıktı. 200 Megapiksel kamera ve daha fazlası bekleniyor.

Vivo X100 Pro+ Özellikleri ve Kamerası Ortaya Çıktı
05.01.2024 - 00:29,
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Vivo'nun 2024 yılının ikinci çeyreğinde üst seviye amiral gemisi X100 Pro+'ı duyurması bekleniyor. Resmi lansman öncesinde ise Vivo X100 Pro Plus özellikleri ve kamerası ortaya çıktı. Çin'den gelen bilgiler 200 Megapiksel kamera ve dahasına işaret ediyor.

Vivo X100 Pro+ ne zaman tanıtılacak?

Vivo X100 Pro+'ın Samsung tarafından üretilen E7 AMOLED ekrana sahip olacağı iddia edildi. X100 serisine benzer şekilde kavisli kenarlara sahip olacak bu ekran, gömülü bir ön kameraya yer verecek. Ayrıca ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olması da bekleniyor.

Vivo X100 Pro+ Özellikleri ve Kamerası Ortaya Çıktı

Kamera tarafında ise Vivo X100 Pro+'ın üçlü kuruluma sahip olması bekleniyor. 50 Megapiksel Sony LYT-900 sensör, 50 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 4,3x optik/20x dijital zoom yapabilen 200 Megapiksel periskop telefoto lense yer verecek.

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Sızıntı ayrıca selfie ve görüntülü arama için 32 Megapiksel ön kameraya sahip olacağını ortaya koydu. Pil kapasitesine ilişkin ayrıntılar ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak X100 Pro'daki 100W kablolu hızlı şarj destekleyen 5400mAh bataryadan beslenmesi mümkün görünüyor.

X100 serisindeki diğer telefonlar gibi, X100 Pro+'ın da iki yönlü uydu iletişim bağlantısına sahip olacağı söyleniyor. X100 modellerinin Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalıştığını da hatırlatalım.

Vivo X100 Pro+ Özellikleri ve Kamerası Ortaya Çıktı

Kasım ayında tanıtılan Vivo X100 Pro fiyatı şu şekildeydi:

X100 Pro 12 GB RAM + 256 GB: 700 dolar

X100 Pro 16 GB RAM + 256 GB: 726 dolar

X100 Pro 16 GB RAM + 512 GB: 800 dolar

X100 Pro 16 GB RAM + 1 TB: 822 dolar

Peki siz Vivo X100 Pro Plus özellikleri ve kamerası hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Vivo X100 Pro+ Özellikleri ve Kamerası Ortaya Çıktı - Son Dakika
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