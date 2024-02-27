vivo, akıllı telefon işindeki çalışmalarına devam ediyor. Markanın bir sonraki modelinin vivo Y03 olması beklenirken, günden güne ortaya çıkan raporlar ürünün nasıl bir performans sunacağına dair detayları gözler önüne seriyor. Telefon son olarak performans testlerinde ortaya çıktı. İşte vivo Y03 Geekbench puanı ve özellikleri!
vivo Y03 Geekbench puanı ve özellikleri
Yaklaşan vivo Y03, V2332 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz yapılan tek çekirdekli testlerden 392, çok çekirdekli testlerden ise 1.304 puan almayı başardı. Böylelikle telefonun kilit teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulandı.
Geekbench veri tabanına göre akıllı telefonda 4 GB RAM mevcut olacak. Bu noktada daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.
Uygun fiyatlı vivo Y200e 5G tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Cihaza güç verecek işlemci MediaTek Helio G85 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Bunun dışında kullanıcılara fikir vermesi açısından vivo Y200e 5G modelinin teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › vivo Y03 Geekbench Puanı ve Özellikleri - Son Dakika Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı. Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü. Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı. Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi. Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi. Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi. Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi. Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Ekran6,67 inç Samsung E4 AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık, Parmak izi sensörü (altta)İşlemciSnapdragon 4 Gen 2RAM Bellek6GB, 8GB (Sanal RAM desteği ile)Depolama128GB UFS 2.2Pil5000 mAh, 44W hızlı şarj desteğiÖn Kamera16 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel (Ana), 2 Megapiksel (Bokeh)İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FunTouch OS 14Ağırlık191 gramBoyutlar163,1 x 75,81 x 7,79 mmBağlantılarÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-CFiyat (6/128GB)241 DolarFiyat (8/128GB)252 Dolar
Son Dakika › Teknoloji › vivo Y03 Geekbench Puanı ve Özellikleri - Son Dakika
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yaptığı sert açıklamalara aynı sertlikte yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamalarında, "FETÖ'nün amacı büyük kitleleri karşı karşıya getirmek ve onları çatıştırmak, devletin bekasını ortadan kaldırmaktır. Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tamda bu amaca hizmet etmektedir. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmek alçaklıktır, şerefsizliktir" ifadeleri yer aldı.
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?