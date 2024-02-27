vivo Y03 Geekbench Puanı ve Özellikleri - Son Dakika
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Teknoloji

vivo Y03 Geekbench Puanı ve Özellikleri

vivo Y03 Geekbench Puanı ve Özellikleri

vivo Y03, V2332 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz yapılan tek çekirdekli testlerden 392, çok çekirdekli testlerden ise 1.304 puan almayı başardı. Telefonun kilit teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulandı. Akıllı telefonda 4 GB RAM, Android 14 işletim sistemi, MediaTek Helio G85 işlemci ve diğer özellikler bulunuyor.

27.02.2024 18:16
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vivo, akıllı telefon işindeki çalışmalarına devam ediyor. Markanın bir sonraki modelinin vivo Y03 olması beklenirken, günden güne ortaya çıkan raporlar ürünün nasıl bir performans sunacağına dair detayları gözler önüne seriyor. Telefon son olarak performans testlerinde ortaya çıktı. İşte vivo Y03 Geekbench puanı ve özellikleri!

vivo Y03 Geekbench puanı ve özellikleri

Yaklaşan vivo Y03, V2332 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Cihaz yapılan tek çekirdekli testlerden 392, çok çekirdekli testlerden ise 1.304 puan almayı başardı. Böylelikle telefonun kilit teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulandı.

vivo Y03 Geekbench Puanı ve Özellikleri

Geekbench veri tabanına göre akıllı telefonda 4 GB RAM mevcut olacak. Bu noktada daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Bunun dışında kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.

Uygun fiyatlı vivo Y200e 5G tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Cihaza güç verecek işlemci MediaTek Helio G85 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Bunun dışında kullanıcılara fikir vermesi açısından vivo Y200e 5G modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran6,67 inç Samsung E4 AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1200 nit parlaklık, Parmak izi sensörü (altta)İşlemciSnapdragon 4 Gen 2RAM Bellek6GB, 8GB (Sanal RAM desteği ile)Depolama128GB UFS 2.2Pil5000 mAh, 44W hızlı şarj desteğiÖn Kamera16 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel (Ana), 2 Megapiksel (Bokeh)İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FunTouch OS 14Ağırlık191 gramBoyutlar163,1 x 75,81 x 7,79 mmBağlantılarÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-CFiyat (6/128GB)241 DolarFiyat (8/128GB)252 Dolar

Kaynak: Shiftdelete

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