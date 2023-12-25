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Vivo Y100i Power: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Vivo Y100i Power: Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, uygun fiyatlı modellerine Vivo Y100i Power'ı ekledi. Cihaz, 6.64 inç FHD+ IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 12 GB RAM, 512 GB depolama, 50 MP ana kamera, 6.000 mAh pil gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 220 dolar.

Vivo Y100i Power: Özellikleri ve Fiyatı
25.12.2023 - 14:27,
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Akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini sürdüren Vivo, uygun fiyatlı modellerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bu noktada Vivo Y100i Power kullanıcıların beğenisine sunulurken, cihazın özellikleri ve fiyatı da paylaşıldı. Peki Vivo Y100i Power neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y100i Power özellikleri

6.64 inç FHD+ IPS LCD panelle gelen Y100i 5G, 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Ayrıca cihaz 164,64 x 75,8 x 9,1 mm ölçülerinde ve yaklaşık 199 gram ağırlığında. Dahası, arkada iPhone 11 ve 12 modellerine benzer bir kamera modülü karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 karşımıza çıkıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga setinde 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 grafik birimine yer veriliyor.

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Üründe 12 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB 2.2 dahili depolama kullanıcılara sunuluyor. Öte yandan 1 TB'a kadar depolamada artırıma imkan veren MicroSD kart desteği yer alıyor. Dahası, 12 GB'ye kadar sanal RAM desteğinin mevcut olduğunu da belirtelim.

Önde 8 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel ana sensör ve 2 Megapiksel yardımcı lens bulunuyor. Pil tarafındaysa 44W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Son olarak 3,5 mm ses girişi gibi özellikler de cihazda yer alıyor.

ÖzellikDeğerEkran6.64 inç FHD+ IPS LCD, 120 Hz yenileme, 240 Hz dokunmatik örneklemeBoyutlar164,64 x 75,8 x 9,1 mmAğırlıkYaklaşık 199 gramİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1İşlemci Mimarisi4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55Grafik BirimiAdreno 710RAM12 GB LPDDR4xDepolama512 GB 2.2 dahili depolama, MicroSD kart desteği (1 TB'a kadar)Kamera – Ön8 Megapiksel selfie kameraKamera – Arka50 Megapiksel ana sensör, 2 Megapiksel yardımcı lensPil6.000 mAh, 44W hızlı şarj destekliDiğer3,5 mm ses girişiRenk SeçenekleriSiyah, Beyaz, MaviFiyat220 dolar (12 GB RAM + 512 GB versiyonu)Satış YeriÇinDiğer Ülkelerde SatışBilinmiyor

Vivo Y100i 5G fiyatı

Y100i 5G, 12 GB RAM + 512 GB versiyonu 220 dolara satışa sunuluyor. Cihazın siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle Çin'de satışa çıkacağını belirtelim. Diğer ülkelere ne zaman geleceğiyle ilgili ise şimdilik net bir detay yok.

Kaynak: Shiftdelete
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