Vivo, uygun fiyatlı pazara hitap eden akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Hindistan'da Vivo Y28 5G görücüye çıktı. 8GB'a kadar RAM ile güçlendirilmiş akıllı telefon, su damlası çentikli ekranla geliyor.

Vivo Y28 5G özellikleri ve fiyatı

Vivo Y28 5G, 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç HD+ LCD ekrana yer veriyor. MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden gücünü alan cihazda, 8GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama alanı yer alıyor. Bu depolamanın microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebildiğini hatırlatalım.

Cihazın arka tarafında ise 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere çift kamera kurulumu yer alıyor. Selfie ve görüntülü aramalar için su damlası çentikli 8 Megapiksel ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.

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Kutudan Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile çıkan Vivo Y28 5G; 15W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryadan besleniyor. Dikkat çeken diğer özellikler arasında fiziksel parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık jakı bulunuyor.

Cihazın 186 gram ağırlığında ve 8,09 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. IP54 sertifikasıyla su ve toza kadar dayanıklı olduğu ifade edildi.