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Vivo Y28 5G: Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Vivo Y28 5G: Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, uygun fiyatlı pazara hitap eden akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. Hindistan'da Vivo Y28 5G, 8GB RAM ve su damlası çentikli ekran gibi özelliklerle görücüye çıktı. MediaTek Dimensity 6020 yonga seti, 128GB depolama alanı ve 50 Megapiksel ana kamera gibi özelliklere sahip olan cihaz, 168 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Vivo Y28 5G: Özellikleri ve Fiyatı
08.01.2024 - 20:29,
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Vivo, uygun fiyatlı pazara hitap eden akıllı telefonlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Hindistan'da Vivo Y28 5G görücüye çıktı. 8GB'a kadar RAM ile güçlendirilmiş akıllı telefon, su damlası çentikli ekranla geliyor.

Vivo Y28 5G özellikleri ve fiyatı

Vivo Y28 5G, 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç HD+ LCD ekrana yer veriyor. MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden gücünü alan cihazda, 8GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama alanı yer alıyor. Bu depolamanın microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebildiğini hatırlatalım.

Vivo Y28 5G: Özellikleri ve Fiyatı

Cihazın arka tarafında ise 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensörü olmak üzere çift kamera kurulumu yer alıyor. Selfie ve görüntülü aramalar için su damlası çentikli 8 Megapiksel ön kameraya sahip olduğunu belirtelim.

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Kutudan Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile çıkan Vivo Y28 5G; 15W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryadan besleniyor. Dikkat çeken diğer özellikler arasında fiziksel parmak izi sensörü, 3,5 mm kulaklık jakı bulunuyor.

Cihazın 186 gram ağırlığında ve 8,09 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. IP54 sertifikasıyla su ve toza kadar dayanıklı olduğu ifade edildi.

ÖzellikDetayEkran6,56 inç IPS LCD, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, damla çentikİşlemciMediaTek Dimensity 6020Bellek ve Depolama4GB RAM + 128GB depolama 6GB RAM + 128GB depolama

8GB RAM + 128GB depolamaPil5.000mAh pil, 15W hızlı şarj (USB Type-C)İşletim SistemiAndroid 13 tabanlı FunTouch OS 13 Kamera (Arka)50 megapiksel ana + 2 megapiksel derinlik sensörüKamera (Ön)8 megapiksel selfie kamerasıDiğer ÖzelliklerFiziksel parmak izi tarayıcı, 3.5mm kulaklık girişi, 186 gram ağırlık, 8.09mm kalınlık, IP54 su ve toz direnci, Bluetooth 5.1, 5G desteği, Çift SIM

Vivo Y28 5G fiyatı 168 dolardan başlayıp 205 dolara kadar uzanıyor. Kristal Mor ve Glitter Aqua renk seçenekleriyle Hindistan'da satışa sunulacak. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belirsiz.

Kaynak: Shiftdelete
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