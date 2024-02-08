Vodafone Türkiye'nin 2023-24 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçları - Son Dakika
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Vodafone Türkiye'nin 2023-24 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçları

Vodafone Türkiye\'nin 2023-24 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçları

Vodafone Türkiye'nin 2023-24 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin büyüme performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu dönemde, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 13 milyar TL'ye ulaşarak, hem yerel pazarda hem de global endüstrisinde dikkat çekti. Şirketin mobil abone sayısı 24.9 milyona ulaşırken, toplam mobil abone sayısı 29.1 milyona yükseldi. Faturalı abone sayısı ise 19.4 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı ise 1.4 milyon olarak kaydedildi. Şirketin dijital kanalları aylık aktif müşteri sayısını 17.5 milyona çıkardı. Data kullanımı yüzde 18.7 artarak 1,227 petabyte seviyesine çıktı. Vodafone Türkiye'nin dijital servisler alanındaki başarısı da gözler önüne serildi.

08.02.2024 18:06
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Vodafone Türkiye'nin 2023-24 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçları, şirketin büyüme performansını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu dönemde, Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 13 milyar TL'ye ulaşarak, hem yerel pazarda hem de global endüstrisinde dikkat çekti.

Mobil ve genişbantta büyük başarı: Vodafone Türkiye'nin abone sayıları uçuşta!

Şirketin mobil abone sayısı, 3. çeyrekte 24.9 milyona ulaşırken, Makinelerarası İletişim (M2M) dahil edildiğinde toplam mobil abone sayısı 29.1 milyona yükseldi. Faturalı abone sayısı da toplam abone bazının yüzde 78'ini oluiturarak 19.4 milyona ulaştı. Bu artış, Vodafone Türkiye'nin mobil hizmetler alanında müşteri sayısını sürekli yükselttiğini gösteriyor.

Vodafone Türkiye'nin 2023-24 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçları

Bunun yanı sıra, Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı da 1.4 milyon olarak kaydedildi. Dijitalleşme trendinin hız kazandığı günümüzde, sabit genişbant hizmetlerine olan talebin artması, Vodafone Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının önemini daha da artırıyor.

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Şirket aynı zamanda dijital müşteri deneyimine büyük önem veriyor. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanalları kullanarak aylık aktif müşteri sayısını 17.5 milyona çıkarmayı başardı. Bu kanallardaki aylık toplam etkileşim sayısı da 390 milyon oldu.

Data kullanımı konusunda da önemli bir artış kaydeden Vodafone Türkiye, müşterilerinin toplam mobil data kullanımının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.7 artarak 1,227 petabyte seviyesine kadar çıktığını bildirdi.

Her Şey Yanımda platformunun 178 milyon ziyaretçi sayısına ulaşması ve Vodafone Pay kullanıcı sayısının 5.1 milyona çıkması, şirketin dijital servisler alanındaki başarısını gösteriyor. Ayrıca, kişisel dijital asistan TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısının 9 milyona, aylık sohbet sayısının ise 30 milyona yükselmesi, müşteri hizmetlerinde yapay zeka ve otomasyonun giderek daha fazla önem kazandığını gözler önüne seriyor.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un da belirttiği gibi, şirket başarılı bir çeyreği daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: Shiftdelete

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