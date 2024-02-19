Vodafone ve Edgnex Data Centres By DAMAC, İzmir\'de yeni bir veri merkezi kuracak

Teknoloji

Vodafone ve Edgnex Data Centres By DAMAC, İzmir'de yeni bir veri merkezi kurma planlarını duyurdu. Bu ortaklıkla hayata geçirilecek olan yaklaşık 100 milyon dolarlık (3 milyar 86 milyon 910 bin TL) yatırımla inşa edilecek veri merkezi, Vodafone'un Ege Bölgesi'ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak.

İzmir, Vodafone ve DAMAC ortaklığıyla yeni veri merkezine kavuşuyor!

2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedeflenen merkez, başlangıçta veri taşıma ve barındırma hizmetleri sunacak ve zamanla 6 Megawatt kapasiteye ulaşacak. Bu yeni merkez, Vodafone'un Türkiye'deki büyükşehirlerdeki veri merkezi sayısını 6'ya, beyaz alan büyüklüğünü ise 13 bin 500 metrekareye çıkaracak.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında projeyi tanıttı. Engin Aksoy, Vodafone'un Türkiye ekonomisine katkısının altını çizerek, gelecekte veri merkezi, bulut çözümleri, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve IoT alanlarında yapacakları yatırımlarla büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

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Aqil Ali ise bu ortaklığın, Türkiye'nin batı kıyısında büyüyen dijital altyapı ihtiyacını karşılayacağını vurguladı. Yeni veri merkezi, Tier 3 standartlarına göre tasarlanacak ve sıfır hataya yakın çalışma koşulları, yüksek teknoloji özellikleri ile yüzde 99,982 oranında kullanılabilirlik sunacak.

Depreme dayanıklılık, soğutma sistemi ve yedekli bilgi işlem sistemleri gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca, yeşil enerji kullanılacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak. İzmir'in stratejik konumu, Avrupa, Afrika ve Asya'ya erişim sağlayan deniz altı kablo geçiş istasyonlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor.

Bu, bölgede düşük gecikme süreleriyle erişim imkanı sağlayacak yedekli bağlantı güzergahları sunacak. Veri merkezi, taşıyıcı bağımsız olacak ve bölgedeki içerik üreticileri, toptan hizmet veren firmalar ve felaket durum merkezi ihtiyacı duyan kurumsal firmalar için cazip bir merkez haline gelecek.

Vodafone, İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'da bulunan mevcut 5 veri merkeziyle sağladığı yedekli altyapı hizmetleriyle işletmelerin kritik uygulamalarını kesintisiz, güvenli ve verimli bir şekilde yönetmeye devam edecek.

Şirket, Bağlantı, Bulut Teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik ve Yönetilen Hizmetler gibi alanlarda uçtan uca çözümler sunarak işletmelerin işlerine odaklanmalarını destekliyor. Veri merkezlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı da Vodafone'un sürdürülebilirlik taahhütlerinden birini oluşturuyor.