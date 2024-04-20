Voltpost, Sokak Lambalarını Şarj İstasyonuna Dönüştürüyor

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Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte, şarj altyapısının yetersizliği büyük bir engel olarak olmaya devam edecek gibi görünüyor. New York merkezli Voltpost şirketi sokak lambalarını şarj istasyonuna dönüştürerek, bu probleme büyük bir çözüm sunmaya geliyor. Peki nasıl kullanılacak?

Sokak lambaları elektrikli otomobil şarj istasyonu haline geliyor

New York merkezli bir startup olan Voltpost, bu sorunu çözmek için oldukça ilginç bir yöntem öneriyor. Voltpost'un önerisi, mevcut sokak lambalarını modüler bir şarj istasyonuna çevirmek. Tasarladıkları sistem, sokak lambası direğinin alt kısmını kaplayacak şekilde bir kaplama içeriyor.

Bu kaplama, içinde çeşitli kablolar ve elektronik cihazlar barındırarak elektrikli otomobillerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için düşünülmüş. Ayrıca, rahatça uzatılıp geri çekilebilen kablolar ve el seviyesinde bir şarj dok istasyonu bulunuyor.

Yerli 800 KW hızlı şarj istasyonu!

Bu yapı, bir saat içinde kolayca monte edilebiliyor ve gerektiğinde hızla tamir edilebiliyor. Voltpost, elektrikli otomobil sahiplerine kolay ve pratik bir şarj deneyimi sunmayı hedefliyor. Şarj işlemi, bir uygulama üzerinden yönetiliyor.

Bu uygulama, sadece şarj işlemini takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda şarj hizmeti için ödeme yapmanıza ve şarj ihtiyacınız olduğunda yerinizi önceden ayırmanıza olanak tanıyor. Böylece diğer elektrikli otomobil sahipleriyle yer konusunda rekabet etmek zorunda kalmıyorsunuz.

Voltpost, ilk başarılı testlerini New York Şehir Ulaşım Departmanı ile tamamladı ve şu anda Chicago, Detroit ve New York gibi diğer büyük şehirlerle gelişim aşamalarını sürdürüyor. Bu çözüm, özellikle kendi evlerinde şarj imkanı olmayan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayarak, elektrikli otomobil kullanımını daha da teşvik etmeyi amaçlıyor.

Voltpost, gelecekte elektrikli araçların hibrit ya da benzinli araçlar kadar yaygın olacağı bir dünyada, araç şarj altyapısının da bu yaygınlığa uyum sağlaması gerektiğini savunuyor. Bu yenilikçi çözüm, elektrikli otomobillerin daha erişilebilir ve pratik hale gelmesini sağlayarak, sürdürülebilir ulaşımın önünü açıyor.

Voltpost sokak lambası projesiyle sadece şarj altyapısını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda şehir yaşamını da daha fonksiyonel ve ekolojik hale getirme potansiyeline de sahip. Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.