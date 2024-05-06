Washed Out\'un Yapay Zeka ile Oluşturulan En Uzun Müzik Videosu

Teknoloji

Bağımsız sanatçı Washed Out'un yeni müzik videosu tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan en uzun video klip olarak kayıtlara geçti.

NBC News'te yer alan habere göre, bağımsız sanatçı Washed Out, OpenAI'ın metinden video oluşturan yapay zeka modeli Sora ile şu ana kadarki en uzun yapay zeka müzik videosu "The Hardest Part"ı paylaştı.

Videoda bir çiftin lise çağından başlayarak yetişkinlik dönemine kadarki yaşamları 4 dakikalık bir video ile izleyicilere sunuluyor. Videoda çiftin öğrencilik, evlilik ve ölümünü imgeleyen sekanslar hızlı kamera geçişleri ile yer alıyor.

Klibi yapay zeka aracılığıyla oluşturan yönetmen Paul Trillio, haberde yer alan değerlendirmesinde, "Sora, bir kamerayla çekilemeyecek, 3D olarak animasyonlaştırılamayacak bir şey sunuyor. Yapay zekanın gerçeküstü ve halüsinatif yönleri, hayal bile edemeyeceğiniz yeni fikirleri keşfetmenizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Altman, Sora için Hollywood ile görüşüyor

Halka henüz sunulmayan Sora, bir metin kutusuna yazılan fikirlere dayanarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar üretebiliyor. Düzenlenmiş olarak bir araya getirilen klipler, uzun projeler oluşturmak için de kullanılabiliyor.

San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl, Sora'yı geçen şubat ayında tanıtmıştı. Salt metinlerden gerçekçi videolar üreten Sora, etik sorunlar nedeniyle henüz son kullanıcıya açılmadı.

Sora, dünya film endüstrisinde önemli bir yere sahip olan Hollywood'un da ilgisini çekti. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sektör paydaşlarıyla "tanıtım görüşmeleri" yapıyor.